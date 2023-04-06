Нова антикорупційна програма на 3 роки: систему очікує трансформація

Попри повномасштабне вторгнення, боротьба з корупцією триває в Україні. Так заявляє і наша влада, і антикорупційні органи.

Сьогодні Національне агентство із запобігання корупції презентувало державну антикорупційну програму на наступні 3 роки. Її схвалили наші європейські партнери, назвали дуже детальною і такою, що заслуговує на довіру.

Моя задача — не зірвати усталене, безперешкодне, безперебійне постачання у величезну армію українських захисників та захисниць. І в мене стоїть задача, щоб вони щодня були нагодовані.

І мене не цікавлять чиїсь політичні амбіції — зробити щось так, як йому хочеться. Ми робимо так, як має бути, — розповів міністр оборони України Олексій Резніков.



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Серед головного — подальша цифровізація всіх можливих процесів, щоб унеможливити хабарництво. А також необхідність відновлення обов’язкового декларування чиновниками своїх статків, попри воєнний час.

А що тобі відомо про законопроект 9071? У матеріалі ми розповіли, коли він набуде чинності та що передбачає.

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