Війна в Україні

Законопроект 9071: коли набуде чинності та що передбачає — пояснює юрист

Анна Голішевська, редакторка сайту 16 Березня 2023, 19:30
Закон
Фото: Unsplash

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