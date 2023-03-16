Законопроект 9071: коли набуде чинності та що передбачає — пояснює юрист

Як відомо, військовим в Україні нещодавно скасовували додаткові виплати у сумі 30 тис. грн.

Станом на березень 2023, діють такі надбавки до зарплат: 100 тис. грн для тих, хто несе службу в гарячих точках, та 50 тис. грн — для військових, які виконують бойові завдання у складі органу військового управління або інших штабів.

Однак багато хто не згоден з такими змінами. Саме тому у ВРУ зареєстрували законопроєкт №9071. Що він означає і чи набуде чинності — читай у матеріалі.

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Законопроект 9071: що означає

У березні 2023 року Верховна Рада отримала законопроєкт №9071 про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення гідного рівня оплати праці осіб, які виконують обов’язок із захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України. Він вже пройшов реєстрацію.

За словами юриста Володимира Крекотеня, законопроект передбачає виплату додаткової винагороди у розмірі 30 тис. грн щомісячно для всіх військовослужбовців.

Тобто, Раді запропонували повернути додаткові 30 тис. усім військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу служби цивільного захисту та поліціянтам, незалежно від завдань або районів проходження служби.

Однак ці зміни не стосуються курсантів (в яких теж нещодавно теж забрали надбавку у 30 тис).

Таку норму пропонують ввести на період воєнного стану.

Крім цього, за словами юриста, військовослужбовцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, у період здійснення зазначених заходів, розмір додаткової винагороди пропонують збільшити до 100 тис. грн на місяць (пропорційно до часу участі в заходах).

Законопроект 9071: коли набуде чинності

За словами експерта, зараз проект наданий для ознайомлення ВРУ. Його розглядає профільний комітет.

Перед тим, якого прийняти, він має також пройти два читання у залі парламенту та отримати підпис президента України Володимира Зеленського.

Тільки після цього закон набуває чинності.

Текст законопроєкту №9071

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