Законопроект 9071: когда вступит в силу и что означает — объясняет юрист

Как известно, военным в Украине недавно отменили дополнительные выплаты в размере 30 тыс. грн.

По состоянию на март 2023 года, действуют следующие надбавки к зарплатам: 100 тыс. грн для тех, кто несет службу в горячих точках, и 50 тыс. грн — для военных, выполняющих боевые задания в составе органа военного управления или других штабов.

Однако многие не согласны с такими изменениями. Именно поэтому в ВРУ зарегистрировали законопроект №9071. Что он означает и когда вступит в силу — читай в материале.

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Законопроект 9071: что означает

В марте 2023 года в Верховную Раду поступил законопроект №9071 о внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению достойного уровня оплаты труда лиц, исполняющих обязанности по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Он уже прошел регистрацию.

По словам юриста Владимира Крекотеня, законопроект предусматривает выплату дополнительного вознаграждения в размере 30 тыс. грн ежемесячно для всех военнослужащих.

То есть, Раде предложили вернуть дополнительные 30 тыс. всем военнослужащим, лицам рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты и полицейским, независимо от задач или районов прохождения службы.

Однако эти изменения не касаются курсантов (у которых тоже недавно забрали надбавку в 30 тысяч).

Такую норму предлагают ввести на время действия военного положения.

Кроме этого, по словам юриста, военнослужащим, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, в период осуществления указанных мер, размер дополнительного вознаграждения предлагают увеличить до 100 тыс. грн в месяц (пропорционально времени участия в мероприятиях).

Законопроект 9071: когда вступит в силу

По словам эксперта, сейчас проект предоставлен для ознакомления ВРУ. Его рассматривает профильный комитет. Он также должен пройти два чтения в зале парламента и получить подпись президента Украины Владимира Зеленского. Только после этого закон вступает в силу.

Текст законопроекта №9071

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