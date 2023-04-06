Зноситимуть застарілий житловий фонд? Що відомо про законопроект 6458 та куди відселятимуть мешканців “хрущовок”

Українці вміють розрізняти історичну добу своїх міст за будинками. Велика кількість житлових масивів України належить до доби Хрущова, звідки будинки тих часів й отримали однозначну назву — “хрущовки”.

Нині вони вважаються застарілим житловим фондом України. Стало відомо, що в Києві планують зносити “хрущовки” та “панельки”, а їхніх мешканців — відселяти.

На розгляді депутатів уже перебуває відповідний Проект Закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, або законопроект 6458. Що він означає та що робити мешканцям старих будинків столиці — у матеріалі.

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Народні депутати у пояснювальній записці кажуть, що в Україні є низка проблем із застарілим фондом, які потребують розв’язання.

— В Україні наявна велика кількість об’єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або збігає. Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Державної служби статистики (станом на 1 січня 2017 року) складає 4,33 млн м3, — пишуть ініціатори законопроекту 6458.

За даними головного управління статистики Києва, у кінці 2019 року в столиці було 63,5 млн кв м житла, або 1,082 млн помешкань.

З них близько семи тисяч будівель були зведені ще до 1919 року.

Зараз в столиці понад п’ять тисяч будівель занесені до застарілого житлового фонду. Весь застарілий фонд Києва розробники програми поділили на чотири типи.

Будинки історичного типу періоду будівництва до Першої світової війни. Будинки барачного типу, переважно побудовані після Другої світової війни. “Сталінки”, рядові — звичайні п’ятиповерхівки та “номенклатурні” — наприклад, будинки на Хрещатику. Будинки першого періоду індустріального домобудування — “хрущовки”, панельні та цегляні.

Зазначається, що зносити та реконструювати планують саме такі будинки, окрім будинків історичного періоду будівництва до Першої світової. Остаточне рішення будуть ухвалювати на місцях.

Куди відселятимуть мешканців “хрущовок” і “панельок” у Києві