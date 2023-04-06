Зноситимуть застарілий житловий фонд? Що відомо про законопроект 6458 та куди відселятимуть мешканців “хрущовок”

Українці вміють розрізняти історичну добу своїх міст за будинками. Велика кількість житлових масивів України належить до доби Хрущова, звідки будинки тих часів й отримали однозначну назву — “хрущовки”.
Нині вони вважаються застарілим житловим фондом України. Стало відомо, що в Києві планують зносити “хрущовки” та “панельки”, а їхніх мешканців — відселяти.
На розгляді депутатів уже перебуває відповідний Проект Закону про здійснення комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду, або законопроект 6458. Що він означає та що робити мешканцям старих будинків столиці — у матеріалі.
Народні депутати у пояснювальній записці кажуть, що в Україні є низка проблем із застарілим фондом, які потребують розв’язання.
— В Україні наявна велика кількість об’єктів житлового фонду, граничний строк експлуатації яких закінчився або збігає. Загальна площа застарілого житлового фонду за даними Державної служби статистики (станом на 1 січня 2017 року) складає 4,33 млн м3, — пишуть ініціатори законопроекту 6458.
За даними головного управління статистики Києва, у кінці 2019 року в столиці було 63,5 млн кв м житла, або 1,082 млн помешкань.
За даними головного управління статистики Києва, у кінці 2019 року в столиці було 63,5 млн кв м житла, або 1,082 млн помешкань.
З них близько семи тисяч будівель були зведені ще до 1919 року.
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Зараз в столиці понад п’ять тисяч будівель занесені до застарілого житлового фонду. Весь застарілий фонд Києва розробники програми поділили на чотири типи.
Зазначається, що зносити та реконструювати планують саме такі будинки, окрім будинків історичного періоду будівництва до Першої світової. Остаточне рішення будуть ухвалювати на місцях.
— Знесенню багатоквартирних будинків передує надання квартири в іншому багатоквартирному будинку у разі отримання забудовником згоди на відселення. В іншому випадку надається інша рівноцінна квартира в майбутньому будинку, а на час будівництва відселення до маневрового житлового фонду, — пояснюють ініціатори законопроекту.
Законопроєкт 6458 вже ухвалено Верховною Радою у першому читанні та зараз готується до другого.
Законопроєкт 6458 вже ухвалено Верховною Радою у першому читанні та зараз готується до другого.
Поки що деталей про надання житла або методи розв’язання квартирного питання не надано.
Разом з тим, голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії Слуга Народу Олена Шуляк заявляла: під час введення в дію законопроекту 6458 мають бути унеможливлені всі корупційні схеми.
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— При аналізі ухваленого в першому читанні тексту законопроекту мали зауваження від НАЗК та Інституту законодавчих ідей щодо того, як прописаний конкурс, та які його критерії. ІЗІ зазначали, що у законопроекті відсутня чітка та прозора процедура визначення інвесторів-забудовників, — розповіла Олена Шуляк.
Олена Шуляк зазначила, що у процесі підготовки до комплексної реконструкції застарілого житла містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор.
Олена Шуляк зазначила, що у процесі підготовки до комплексної реконструкції застарілого житла містобудівну документацію має розробляти місцева влада, а не інвестор.
Ініціатори законопроекту 6458 також зазначають, що жити у застарілих будинках небезпечно, особливо під час війни. А як війна вплинула на ринок нерухомості у 2023 році, ми розповідали в іншому матеріалі.
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