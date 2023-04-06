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Зноситимуть застарілий житловий фонд? Що відомо про законопроект 6458 та куди відселятимуть мешканців “хрущовок”

Вікторія Мельник, редакторка сайту 06 Квітня 2023, 14:00
Законопроект 6458
Фото: Unsplash

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