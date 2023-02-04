Як купити житло, щоб не пожалкувати: критерії, на які варто звернути увагу

Покупка житла — це завжди відповідально та хвилююче. Відчуття хвилювання, захоплення та очікування інколи важко контролювати, а купувати житло треба з холодним розумом, зважаючи на критерії якості, а не слова ріелтора.

Аналітик компанії Центр біржових технологій Максим Орищак стверджує, що ріелтор завжди зацікавлений у тому, щоб якнайшвидше закінчити купівлю та отримати свій відсоток за успішну угоду. Відповідно, можна потрапити на проблемну квартиру.

Оскільки жити в купленому житлі будеш ти, то варто довіряти лише власним відчуттям, перевірити житло за усіма критеріями та не боятися проявити прискіпливість. Максим Орищак розповів, на що обов’язково слід звернути увагу перед покупкою житла.

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Перед покупкою нерухомості можна розгубитися, поспішити й забути, на що звертати увагу. Щоб ти точно не натрапив(-ла) на проблемне житло, зберігай список критеріїв, які обов’язково треба перевірити.

Нове місто, новий район

Через війну багато людей купують житло в абсолютно новому місті та районі, про внутрішнє життя якого їм нічого невідомо. Якщо ти саме в такій ситуації, то спершу орендуй квартиру на обраній локації, радить аналітик біржових технологій.

Завдяки цьому ти зможеш самостійно відчути, наскільки в районі розвинута інфраструктура, чи спокійна вулиця та як функціонують графіки відключення електроенергії.

Такий чекап місцевості допоможе переконатися, що тобі буде зручно жити саме тут і за кілька місяців ти не нарікатимеш, що зупинка далеко, магазинів поруч обмаль, а транспортна розв’язка — незручна.

Освітлення та колектори

Максим порадив звернути увагу на такі зовнішні чинники, як освітлення вулиці та наявність колекторів неподалік. Останні зі зміною напрямку вітру можуть принести у квартиру неприємні запахи.

Найкраще буде познайомитися з людьми, які вже певний час живуть в будинку чи мікрорайоні, де ти хочеш придбати квартиру, та дізнатися їхню думку про цікаві тобі аспекти.

Після цього порівняй власну оцінку від першого враження та їхні відгуки — так ти зможеш скласти об’єктивне уявлення про життя в районі.

Сусіди

Сусіди — важлива складова комфортного життя у будинку та районі. Тому слід дізнатися трохи більше на тільки про те, з ким ти житимеш на одному поверсі чи в під’їзді, а й хто тебе оточуватиме за інфраструктурою.

Експерт радить перевірити наявність галасливих барів, баскетбольних майданчиків або темних скверів, які потенційно можуть заважати чи навіть становити загрозу.

Законність: що важливо звіряти у планах

Експерт радить уважно звіряти план щодо незаконного перепланування або незаконно проведеного опалення гарячих труб під бетонною підлогою.

Також важливим є питання каналізації, опалення квартир, тиску води в кранах та наявності паркувальних місць біля будинку.

Про негативні моменти, на жаль, тобі навряд чи розповість ріелтор, тому доведеться перевіряти особисто в різний час тижня та дня або дізнатися всі ці нюанси у сусідів.

Документація: важливі нюанси

Перед такою серйозною покупкою не завадить отримати платну оцінку документації житла. Також обов’язково перевір права власності, перехід власників, пайову участь у нерухомості, прописку неповнолітніх дітей або інвалідів.

Це теж доведеться робити самостійно. Адже, як пояснює експерт, цілком довіряти інформації ріелторської компанії в цій ситуації буде недоречно, бо в їхніх інтересах якнайшвидше довести тебе до етапу укладання угоди.

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