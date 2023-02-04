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Как купить жилье, чтобы не пожалеть: критерии, на которые стоит обратить внимание

Вероника Кононенко, редактор сайта 04 февраля 2023, 07:00
житло
Фото: Pexels

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