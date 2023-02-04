Как купить жилье, чтобы не пожалеть: критерии, на которые стоит обратить внимание

Покупка жилья — это всегда ответственно и волнующе. Чувство волнения, восхищения и ожидания иногда трудно контролировать, а покупать жилье нужно с холодным умом, учитывая критерии качества, а не слова риелтора.
Аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орищак утверждает, что риелтор всегда заинтересован в том, чтобы поскорее закончить покупку и получить свой процент за успешную сделку. Таким образом можно приобрести проблемную квартиру.
Поскольку жить в купленном жилье будешь ты, стоит доверять только собственным ощущениям, проверить жилье по всем критериям и не бояться проявлять придирчивость. Максим Орищак рассказал, на что обязательно следует обратить внимание перед покупкой жилья.
Перед покупкой недвижимости можно растеряться, поторопиться и забыть, на что обращать внимание. Чтобы ты точно не попал(-а) на проблемное жилье, сохраняй список критериев, которые обязательно нужно проверить.
Из-за войны многие люди покупают жилье в совершенно новом городе и районе, о внутренней жизни которого им ничего неизвестно. Если ты именно в такой ситуации, то сперва арендуй квартиру на выбранной локации, советует аналитик биржевых технологий.
Это позволит самостоятельно почувствовать, насколько в районе развита инфраструктура, спокойна ли улица и как функционируют графики отключения электроэнергии.
Это позволит самостоятельно почувствовать, насколько в районе развита инфраструктура, спокойна ли улица и как функционируют графики отключения электроэнергии.
Такой чекап местности позволит убедиться, что тебе будет удобно жить именно здесь и через несколько месяцев ты не будешь сетовать, что остановка далеко, магазинов рядом мало, а транспортная развязка — неудобна.
Максим посоветовал обратить внимание на такие внешние факторы, как освещение улицы и наличие коллекторов неподалеку. Последние с изменением направления ветра могут принести в квартиру неприятные запахи.
Конечно, лучше всего познакомиться с разными людьми, которые уже некоторое время живут в доме или микрорайоне, где ты хочешь приобрести квартиру, и узнать их мнение об интересующих аспектах.
Конечно, лучше всего познакомиться с разными людьми, которые уже некоторое время живут в доме или микрорайоне, где ты хочешь приобрести квартиру, и узнать их мнение об интересующих аспектах.
После этого сравни свою оценку от первого впечатления и их отзывы — так ты сможешь составить объективное представление о жизни в районе.
Соседи — важная составляющая комфортной жизни в доме и районе. Поэтому следует узнать немного больше не только о том, с кем ты живешь на одном этаже или подъезде, но и кто тебя окружает по инфраструктуре.
Эксперт советует проверить наличие шумных баров, баскетбольных площадок или темных скверов, которые могут мешать или даже нести угрозу.
Эксперт советует проверить наличие шумных баров, баскетбольных площадок или темных скверов, которые могут мешать или даже нести угрозу.
Эксперт советует внимательно сверять план незаконной перепланировки или незаконно проведенного отопления горячих труб под бетонным полом.
Также важен вопрос канализации, отопления квартир, давления воды в кранах и наличия парковочных мест возле дома.
О негативных моментах, к сожалению, тебе вряд ли расскажет риелтор, поэтому придется проверять лично в разное время недели и дня или узнать все эти нюансы у соседей.
Перед столь серьезной покупкой не помешает получить платную оценку документации жилья. Также обязательно проверь право собственности, переход собственников, долевое участие в данной недвижимости, прописку несовершеннолетних детей или инвалидов.
Это тоже придется делать самостоятельно. Ведь, как объясняет эксперт, полностью доверять информации риелторской компании в данной ситуации будет неуместно, потому что в их интересах как можно быстрее довести тебя до этапа заключения соглашения.
А какие варианты жилья Украина предлагает тем, кто потерял свой дом в результате войны, мы рассказали в нашем материале.
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