Как купить жилье, чтобы не пожалеть: критерии, на которые стоит обратить внимание

Покупка жилья — это всегда ответственно и волнующе. Чувство волнения, восхищения и ожидания иногда трудно контролировать, а покупать жилье нужно с холодным умом, учитывая критерии качества, а не слова риелтора.

Аналитик компании Центр биржевых технологий Максим Орищак утверждает, что риелтор всегда заинтересован в том, чтобы поскорее закончить покупку и получить свой процент за успешную сделку. Таким образом можно приобрести проблемную квартиру.

Поскольку жить в купленном жилье будешь ты, стоит доверять только собственным ощущениям, проверить жилье по всем критериям и не бояться проявлять придирчивость. Максим Орищак рассказал, на что обязательно следует обратить внимание перед покупкой жилья.

Сейчас также смотрят

Как выбрать квартиру, чтобы не пожалеть

Перед покупкой недвижимости можно растеряться, поторопиться и забыть, на что обращать внимание. Чтобы ты точно не попал(-а) на проблемное жилье, сохраняй список критериев, которые обязательно нужно проверить.

Новый город, новый район

Из-за войны многие люди покупают жилье в совершенно новом городе и районе, о внутренней жизни которого им ничего неизвестно. Если ты именно в такой ситуации, то сперва арендуй квартиру на выбранной локации, советует аналитик биржевых технологий.

Это позволит самостоятельно почувствовать, насколько в районе развита инфраструктура, спокойна ли улица и как функционируют графики отключения электроэнергии.

Такой чекап местности позволит убедиться, что тебе будет удобно жить именно здесь и через несколько месяцев ты не будешь сетовать, что остановка далеко, магазинов рядом мало, а транспортная развязка — неудобна.

Освещение и коллекторы

Максим посоветовал обратить внимание на такие внешние факторы, как освещение улицы и наличие коллекторов неподалеку. Последние с изменением направления ветра могут принести в квартиру неприятные запахи.

Конечно, лучше всего познакомиться с разными людьми, которые уже некоторое время живут в доме или микрорайоне, где ты хочешь приобрести квартиру, и узнать их мнение об интересующих аспектах.

После этого сравни свою оценку от первого впечатления и их отзывы — так ты сможешь составить объективное представление о жизни в районе.

Соседи

Соседи — важная составляющая комфортной жизни в доме и районе. Поэтому следует узнать немного больше не только о том, с кем ты живешь на одном этаже или подъезде, но и кто тебя окружает по инфраструктуре.

Эксперт советует проверить наличие шумных баров, баскетбольных площадок или темных скверов, которые могут мешать или даже нести угрозу.

Законность: что важно сверять в планах

Эксперт советует внимательно сверять план незаконной перепланировки или незаконно проведенного отопления горячих труб под бетонным полом.

Также важен вопрос канализации, отопления квартир, давления воды в кранах и наличия парковочных мест возле дома.

О негативных моментах, к сожалению, тебе вряд ли расскажет риелтор, поэтому придется проверять лично в разное время недели и дня или узнать все эти нюансы у соседей.

Документация: важные нюансы

Перед столь серьезной покупкой не помешает получить платную оценку документации жилья. Также обязательно проверь право собственности, переход собственников, долевое участие в данной недвижимости, прописку несовершеннолетних детей или инвалидов.

Это тоже придется делать самостоятельно. Ведь, как объясняет эксперт, полностью доверять информации риелторской компании в данной ситуации будет неуместно, потому что в их интересах как можно быстрее довести тебя до этапа заключения соглашения.

А какие варианты жилья Украина предлагает тем, кто потерял свой дом в результате войны, мы рассказали в нашем материале.

Не пропускай самое интересное, подписывайся на наш Telegram-канал.