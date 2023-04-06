Будут сносить устаревший жилищный фонд? Что известно о законопроекте 6458 и куда будут отселять жителей “хрущевок”

Украинцы умеют различать исторические времена своих городов по фасадам и строениям домов. Большое количество жилых массивов Украины относится к эпохе Хрущева, откуда дома тех времен и получили однозначное название — “хрущевки”.
В настоящее время они считаются устаревшим жилищным фондом Украины. Стало известно, что в Киеве планируют сносить “хрущевки” и “панельки”, а их жителей — отселять.
На рассмотрении депутатов уже находится соответствующий Проект Закона об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда, или законопроект 6458. Что он означает и что делать жителям старых домов столицы — в материале.
Народные депутаты в пояснительной записке говорят, что в Украине есть ряд проблем с устаревшим фондом, которые нуждаются в решении.
— В Украине имеется большое количество объектов жилого фонда, предельный срок эксплуатации которых истек или истекает. Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Государственной службы статистики (на 1 января 2017 года) составляет 4,33 млн м3, — пишут инициаторы законопроекта 6458.
По данным главного управления статистики Киева, в конце 2019 года в столице было 63,5 млн кв м жилья, или 1,082 млн жилья.
По данным главного управления статистики Киева, в конце 2019 года в столице было 63,5 млн кв м жилья, или 1,082 млн жилья.
Из них около семи тысяч построек были возведены еще до 1919 года.
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Сейчас в столице более пяти тысяч зданий занесены в устаревший жилищный фонд. Весь устаревший фонд Киева разработчики программы разделили на четыре типа.
Отмечается, что сносить и реконструировать планируют именно такие дома, кроме домов исторического периода строительства Первой мировой. Окончательное решение будет принято на местах.
— Сносу многоквартирных домов предшествует предоставление квартиры в другом многоквартирном доме в случае получения застройщиком согласия на отселение. В противном случае предоставляется другая равноценная квартира в будущем доме, а на время строительства отселения в манёвровый жилищный фонд, — объясняют инициаторы законопроекта.
Законопроект 6458 уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас готовится ко второму.
Законопроект 6458 уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас готовится ко второму.
Пока детали о предоставлении жилья и о методах решения квартирного вопроса неизвестны.
Вместе с тем председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии Слуга Народа Елена Шуляк заявляла: во время введения в действие законопроекта 6458 должны быть невозможны все коррупционные схемы.
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— При анализе принятого в первом чтении текста законопроекта у нас были замечания от НАПК и Института законодательных идей относительно того, как прописан конкурс, и каковы его критерии. ИЗИ отмечали, что в законопроекте отсутствует четкая и прозрачная процедура определения инвесторов-застройщиков, — рассказала Елена Шуляк.
Елена Шуляк отметила, что в процессе подготовки к комплексной реконструкции устаревшего жилья градостроительную документацию должны разрабатывать местные власти, а не инвестор.
Елена Шуляк отметила, что в процессе подготовки к комплексной реконструкции устаревшего жилья градостроительную документацию должны разрабатывать местные власти, а не инвестор.
Инициаторы законопроекта 6458 также отмечают, что жить в устаревших домах опасно, особенно во время войны. А как война повлияла на рынок недвижимости в 2023 году, мы рассказывали в другом материале.
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