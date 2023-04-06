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Будут сносить устаревший жилищный фонд? Что известно о законопроекте 6458 и куда будут отселять жителей “хрущевок”

Виктория Мельник, редактор сайта 06 апреля 2023, 14:00
Законопроект 6458
Фото: Unsplash

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