Будут сносить устаревший жилищный фонд? Что известно о законопроекте 6458 и куда будут отселять жителей “хрущевок”

Украинцы умеют различать исторические времена своих городов по фасадам и строениям домов. Большое количество жилых массивов Украины относится к эпохе Хрущева, откуда дома тех времен и получили однозначное название — “хрущевки”.

В настоящее время они считаются устаревшим жилищным фондом Украины. Стало известно, что в Киеве планируют сносить “хрущевки” и “панельки”, а их жителей — отселять.

На рассмотрении депутатов уже находится соответствующий Проект Закона об осуществлении комплексной реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилищного фонда, или законопроект 6458. Что он означает и что делать жителям старых домов столицы — в материале.

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Законопроект 6458: что известно

Народные депутаты в пояснительной записке говорят, что в Украине есть ряд проблем с устаревшим фондом, которые нуждаются в решении.

— В Украине имеется большое количество объектов жилого фонда, предельный срок эксплуатации которых истек или истекает. Общая площадь устаревшего жилищного фонда по данным Государственной службы статистики (на 1 января 2017 года) составляет 4,33 млн м3, — пишут инициаторы законопроекта 6458.

По данным главного управления статистики Киева, в конце 2019 года в столице было 63,5 млн кв м жилья, или 1,082 млн жилья.

Из них около семи тысяч построек были возведены еще до 1919 года.

Сейчас в столице более пяти тысяч зданий занесены в устаревший жилищный фонд. Весь устаревший фонд Киева разработчики программы разделили на четыре типа.

Дома исторического типа периода строительства Первой мировой войны. Дома барочного типа, преимущественно построены после Второй мировой войны. “Сталинки”, рядовые — обычные пятиэтажки и номенклатурные — например, дома на Крещатике. Дома первого периода индустриального домостроения — “хрущевки”, панельные и кирпичные.

Отмечается, что сносить и реконструировать планируют именно такие дома, кроме домов исторического периода строительства Первой мировой. Окончательное решение будет принято на местах.

Куда будут отселять жителей “хрущевок” и “панелек” в Киеве

— Сносу многоквартирных домов предшествует предоставление квартиры в другом многоквартирном доме в случае получения застройщиком согласия на отселение. В противном случае предоставляется другая равноценная квартира в будущем доме, а на время строительства отселения в манёвровый жилищный фонд, — объясняют инициаторы законопроекта.

Законопроект 6458 уже принят Верховной Радой в первом чтении и сейчас готовится ко второму.

Пока детали о предоставлении жилья и о методах решения квартирного вопроса неизвестны.

Вместе с тем председатель Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава политической партии Слуга Народа Елена Шуляк заявляла: во время введения в действие законопроекта 6458 должны быть невозможны все коррупционные схемы.

— При анализе принятого в первом чтении текста законопроекта у нас были замечания от НАПК и Института законодательных идей относительно того, как прописан конкурс, и каковы его критерии. ИЗИ отмечали, что в законопроекте отсутствует четкая и прозрачная процедура определения инвесторов-застройщиков, — рассказала Елена Шуляк.

Елена Шуляк отметила, что в процессе подготовки к комплексной реконструкции устаревшего жилья градостроительную документацию должны разрабатывать местные власти, а не инвестор.

Инициаторы законопроекта 6458 также отмечают, что жить в устаревших домах опасно, особенно во время войны. А как война повлияла на рынок недвижимости в 2023 году, мы рассказывали в другом материале.

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