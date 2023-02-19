Пошатнулся, но не упал — как война повлияла на рынок недвижимости и чего ждать в 2023 году

Война существенно расшатала рынок недвижимости в Украине. С 24 февраля 2022 года по январь 2023 года было продано всего 47 тысяч квартир и домов.

На языке аналитики — объем продаж жилой недвижимости упал на 46%. Впрочем, отрасль все же смогла выстоять и сейчас понемногу приходит в себя после потрясений.

Профессиональный риэлтор Ольга Стажко рассказала изданию ЛІГА.net, как война повлияла на рынок недвижимости, что сейчас нужно покупателям и каких цен ожидать в 2023 году.

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Рынок недвижимости и война

В первые месяцы полномасштабной войны рынок недвижимости в Украине полностью остановился. Хоть какая-то активизация началась только в начале лета. В основном люди хотели продавать свое имущество, а не покупать новое.

Для этого было две причины:

людям срочно нужны были деньги;

некоторые украинцы уезжали из страны и не планировали возвращаться.

Именно поэтому можно было увидеть много объявлений со скидками в 20-30% и даже в 50%!

К концу лета вместе со стабилизацией фронта и военными успехами ВСУ украинцы начали понемногу успокаиваться.

Те, кто в феврале придерживал деньги и планировал купить жилье, решили вложиться в недвижимость. Однако потребности покупателей значительно изменились за это время.

Что нужно украинцам сейчас

Если до войны люди охотно покупали квартиры еще на этапе строительства, то сейчас таких инвестиций опасаются. На это также есть две основные причины:

люди боятся, что дом так и не достроят (например, из-за ракетного удара, оккупации или банкротства застройщика);

огромному количеству внутренне перемещенных лиц жилье нужно здесь и сейчас.

Поэтому сейчас наиболее популярным вариантом на рынке является отремонтированное жилье в уже введенных в эксплуатацию комплексах.

Конечно, покупатели стали чаще интересоваться квартирами и домами, которые находятся подальше от объектов критической инфраструктуры и находятся на невысоких этажах.

Немаленькую роль играет и область, в которой находится жилье. Поговорим о ценах.

Цены на недвижимость в Украине 2023

Во-первых, цены на жилье варьируются от области. Минфин приводит следующую статистику:

Харьков — цена на недвижимость в среднем снизилась на 3 000 грн за квадратный метр.

Киев — стоимость выросла на 28% (+13 600 грн/м.кв.).

Одесса — недвижимость подорожала на 35% (+13 700 грн/м.кв.).

Черновцы — цены повысились на 40% (+13 000 грн/м.кв.).

Львов — жилье подорожало на 42% (+18 700 грн/м.кв.).

Ужгород — ценники взлетели на 51% (+22 700 грн/м.кв.).

Во-вторых, имеет значение, речь идет о готовом жилье, или о новостройках. В 2022 году спрос на последние упал на 90–95%. Однако стоимость новостроек по сравнению с январем прошлого года выросла на 40%.

Почему? Потому что за это время вырос курс валюты, очень возросла себестоимость строительства, а строителям, которых и так недостаточно, нужно платить больше за их услуги.

Компании-застройщики не могут делать существенные скидки, потому что:

люди не то, что не могут финансово, а просто не хотят покупать новостройки; значительное снижение стоимости равно работе себе в убыток.

Можно сравнить средние цены на квартиры в новостройках в зависимости от региона:

Киевская область — +32,9% (31 600 грн/м.кв.).

Киев — +34,4% (60 400 грн/м.кв.).

Одесса — +48,3% (40 800 грн/м.кв.).

Львов — +63,1% (40 800 грн/м.кв.).

В-третьих, не стоит забывать о сезонном факторе. Весна, как правило, — самое прибыльное время для рынка недвижимости. Поэтому традиционно можно ожидать повышения цен на 10%.

Прогноз на 2023 год

Во время войны аналитики далеко не заходят в своих прогнозах. Но очевидна одна тенденция — после каждого массированного ракетного удара на рынке недвижимости начинается “микролихорадка”: покупатели придерживают средства, а продавцы пытаются повысить спрос скидками.

Поэтому состояние отрасли будет зависеть, прежде всего, от ситуации на фронте.

Отмечу, что если с приближением лета будет видно, что война находится на завершающей фазе, то активизацию рынка можно ожидать уже осенью, — говорит риелтор.

Также будет иметь значение поведение покупателей — будут ли они иметь финансовые возможности и желание покупать жилье в Украине или все еще будут бояться это делать.

В целом о полном восстановлении рынка недвижимости в Украине можно говорить только через год-полтора. Да и то при условии, что ход войны будет в нашу пользу.

Многие украинцы сейчас пытаются купить жилье на вторичном рынке. А там можно увидеть новые схемы мошенников, которые всегда хотят вытянуть деньги у доверчивых покупателей.

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