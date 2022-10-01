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Старая проблема — новые схемы: как не попасть на крючок недобросовестного продавца недвижимости

Даниэла Долотова, редактор сайта 01 октября 2022, 08:00
нерухомість
Фото: Pexels

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