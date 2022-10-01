Старая проблема — новые схемы: как не попасть на крючок недобросовестного продавца недвижимости

Несмотря на все проблемы и сложности, украинцы пытаются продолжать жить. Некоторым даже удается строить планы и создавать новые семьи.

Поэтому старая проблема с поиском жилья становится все более актуальной, отсюда и возникают новые схемы мошенников, которые всегда пытались выманить деньги у доверчивых покупателей.

Конечно, никто не хочет попадать в столь неприятную ситуацию и стать их жертвой, поскольку проблем сейчас хватает у всех и хочется хотя бы в какой-то сфере своей жизни иметь стабильность.

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Если хочешь спокойно и без лишних переживаний найти себе жилье и создать там свой уют, читай о новых популярных схемах недобросовестных продавцов недвижимости.

Волонтеры-торговцы

Мошенники, к сожалению, явление, распространенное в разных областях. Не обошло оно даже волонтеров. В то время, как одни из последних сил пытаются найти все необходимое для наших военных и пострадавших от войны, другие наживаются на таком высоком звании.

Поэтому бивают случаи, когда мошенник называет себя волонтером, втирается в доверие к пожилому человеку, после чего просит его составить на себя завещание. Далее, пользуясь данными бумагами, мошенник пытается продать еще находящуюся в пользовании квартиру.

Аукцион без победителей

Пытаясь продать как можно скорее недвижимость, цены на которую стремительно меняются, риелторы пользуются способом, придуманным за рубежом.

Достаточно распространенные в других странах аукционы работают следующим образом: продавец выставляет жилье по меньшей цене, чем рыночная, затем приглашает потенциальных покупателей для просмотра недвижимости, а после этого они должны предложить другую стоимость, конечно, более высокую.

Однако мошенники придумали свое дополнение, оставляющее всех без денег и дома. Обычно недобросовестные продавцы предлагают участникам внести залог в размере около двух тысяч долларов, чтобы предложение закрепилось только за ними.

Деньги берут, конечно, со всех заинтересованных, после чего исчезают, а победителями аукциона становятся только сами мошенники.

Кормят мифическими “завтраками”

Иногда даже официальные представители могут прибегать к определенному мошенничеству. К примеру, иногда агентства недвижимости выставляют якобы на продажу жилье, качеством превышающее цену.

Конечно, на него обращает внимание гораздо большее количество покупателей. Однако ни просмотреть его, ни купить невозможно, поскольку его не существует.

Оправдываются за такое поведение продавцы просто — владельцы либо не приехали, либо не вышли на связь. Затем агентство предлагает другие варианты, которые будут хуже того, который привлек внимание потенциальных покупателей.

Также существует еще один вариант схемы, когда квартиру просмотреть все же удается, но цена оказывается выше. В таком случае необходимо хорошо подумать, не будет ли продавец еще в чем-то вводить в заблуждение покупателя.

Украинцы получают социальные выплаты от государства и денежную помощь многих благотворительных организаций. Поэтому появляется все больше аферистов. Читай, как не стать жертвой мошенников.

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