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Стара проблема — нові схеми: як не потрапити на гачок недобросовісного продавця нерухомості

Даніела Долотова, редакторка сайту 01 Жовтня 2022, 08:00
нерухомість
Фото: Pexels

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