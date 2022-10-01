Стара проблема — нові схеми: як не потрапити на гачок недобросовісного продавця нерухомості

Попри усі негаразди та складнощі українці намагаються продовжувати жити. Декому навіть вдається будувати плани на майбутнє, зокрема — створювати нові сім’ї.

Тому стара проблема з пошуком житла стає все більш актуальною, а звідси й виникають нові схеми шахраїв, які завжди намагались витягнути гроші у довірливих покупців.

Звісно, ніхто не хоче потрапляти у настільки неприємну ситуацію та стати їхньою жертвою, оскільки наразі проблем вистачає у всіх, і хочеться хоча б у якійсь сфері свого життя мати стабільність.

Якщо хочеш спокійно та без зайвих переживань знайти собі житло та віднайти там свій затишок, читай про нові популярні схеми недобросовісних продавців нерухомості.

Волонтери-торговці

Шахраї, на жаль, явище, поширене у різних сферах. Не оминуло воно навіть волонтерів. У той час, коли одні з останніх сил намагаються знайти усе необхідне для наших військових та тих, хто постраждав від війни, інші наживаються на такому високому званні.

Тож трапляються випадки, коли людина називає себе волонтером, втирається в довіру до особи похилого віку, після чого просить її скласти на себе заповіт. Далі, користуючись даними паперами, шахрай намагається продати квартиру, яка ще знаходиться у користуванні.

Аукціон без переможців

Намагаючись продати якомога швидше нерухомість, ціни на яку стрімко змінюються, рієлтори послуговуються способом, який був вигаданий за кордоном.

Досить поширені в інших країнах аукціони працюють таким чином: продавець виставляє житло за меншою ціною, ніж ринкова, потім запрошує потенційних покупців для перегляду нерухомості, а після цього вони мають запропонувати іншу вартість, звісно, вищу.

Однак шахраї вигадали своє доповнення, яке залишає усіх без грошей та оселі. Зазвичай недобросовісні продавці пропонують учасникам внести заставу у розмірі близько двох тисяч доларів, щоб пропозиція закріпилась лише за ними.

Гроші беруть з усіх зацікавлених, після чого зникають, а переможцями аукціону стають лише самі шахраї.

Годують міфічними “сніданками”

Іноді навіть офіційні представники можуть вдаватись до певного роду шахрайства. Наприклад, іноді агенства нерухомості виставляють нібито на продаж житло, що якістю перевищує ціну.

Звісно ж, на нього звертає увагу значно більша кількість покупців. Однак ані переглянути його, ані купити неможливо, оскільки його не існує.

Виправдовуються за таку поведінку продавці досить просто — власники або не приїхали, або не вийшли на зв’язок. Потім агенство пропонує інші варіанти, які будуть гіршими за той, що привабив увагу потенційних покупців.

Також існує ще один варіант схеми, коли квартиру переглянути все ж таки вдається, але ціна виявляється вищою. У такому разі необхідно добре подумати, чи не намагатиметься продавець ще у чомусь ввести в оману покупця.

Українці отримують соціальні виплати від держави та грошову допомогу від багатьох благодійних організацій. Через це з’являється дедалі більше аферистів. Читай, як не стати жертвою шахраїв.

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