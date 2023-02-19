Похитнувся, але не впав — як війна вплинула на ринок нерухомості та чого очікувати у 2023 році

Війна суттєво розхитала ринок нерухомості в Україні. З 24 лютого 2022 року до січня 2023 року було продано лише 47 тисяч квартир та будинків.

Мовою аналітики — обсяг продажу житлової нерухомості впав на 46%. Утім, галузь усе-таки змогла вистояти та нині потрохи оговтується після потрясінь.

Професійна рієлторка Ольга Стажко розповіла виданню ЛІГА.net, як війна вплинула на ринок нерухомості, що нині потрібно покупцям та яких цін очікувати у 2023 році.

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Ринок нерухомості та війна

У перші місяці повномасштабної війни ринок нерухомості в Україні повністю зупинився. Хоч якась активізація почалась лише на початку літа. Здебільшого люди хотіли продавати своє майно, а не купувати нове.

Для цього було дві причини:

людям терміново потрібні були гроші;

деякі українці виїжджали з країни та не планували повертатись.

Саме тому можна було побачити багато оголошень зі знижками у 20-30% та навіть у 50%!

Під кінець літа разом зі стабілізацією фронту та військовими успіхами ЗСУ українці почали потрошку заспокоюватись.

Ті, хто в лютому притримував гроші та планував купити житло, вирішили все-таки вкластись у нерухомість. Однак потреби покупців за цей час значно змінились.

Що потрібно українцям зараз

Якщо до війни люди охоче купували квартири ще на етапі будівництва, то нині таких інвестицій побоюються. На це також є дві основні причини:

люди бояться, що будинок так і не добудують (наприклад, через ракетний удар, окупацію або банкрутство забудовника);

величезній кількості внутрішньо переміщених осіб житло потрібне тут і зараз.

Тому зараз найбільш популярним варіантом на ринку є відремонтоване житло в комплексах, які вже введені в експлуатацію.

Звісно, покупці стали частіше цікавитись квартирами та будинками, які знаходяться якомога далі від об’єктів критичної інфраструктури та знаходяться на невисоких поверхах.

Немаленьку роль відіграє і область, у якій знаходиться житло. Поговоримо про ціни.

Ціни на нерухомість в Україні 2023

По-перше, ціни на житло варіюються від області. Мінфін наводить таку статистику:

Харків — ціна на нерухомість у середньому знизилась на 3 000 грн за квадратний метр.

Київ — вартість зросла на 28% (+13 600 грн/м.кв.).

Одеса — нерухомість здорожчала на 35% (+13 700 грн/м.кв.).

Чернівці — ціни підвищились на 40% (+13 000 грн/м.кв.).

Львів — житло подорожчало на 42% (+18 700 грн/м.кв.).

Ужгород — цінники злетіли на 51% (+22 700 грн/м.кв.).

По-друге, має значення, чи йдеться про готове житло, чи про новобудови. У 2022 році попит на останні впав на 90-95%. Однак вартість новобудов у порівнянні з січнем 2022 року виросла на 40%.

Чому? Тому що за цей час виріс курс валюти, дуже зросла собівартість будівництва, а будівельникам, яких і так недостатньо, потрібно платити більше за їхні послуги.

Компанії-забудовники не можуть робити суттєві знижки, тому що:

люди не те, що не можуть фінансово, а просто не хочуть купувати новобудови; значне зниження вартості дорівнює роботі собі у збиток.

Можна порівняти середні ціни на квартири в новобудовах залежно від регіону:

Київська область — +32,9% (31 600 грн/м.кв.).

Київ — +34,4% (60 400 грн/м.кв.).

Одеса — +48,3% (40 800 грн/м.кв.).

Львів — +63,1% (40 800 грн/м.кв.).

По-третє, не варто забувати про сезонний фактор. Весна, як правило, — найприбутковіший час для ринку нерухомості. Тому традиційно можна очікувати підвищення цін на 10%.

Прогноз на 2023 рік

Під час війни аналітики не заходять далеко у своїх прогнозах. Але очевидна одна тенденція — після кожного масованого ракетного удару на ринку нерухомості починається “мікролихоманка”: покупці притримують кошти, а продавці намагаються підвищити попит знижками.

Тому стан галузі залежатиме передусім від ситуації на фронті.

Зазначу, що якщо з наближенням літа буде видно, що війна знаходиться на завершальній фазі, то активізацію ринка можна очікувати уже восени, — говорить рієлторка.

Також матиме значення поведінка покупців — чи вони матимуть фінансові можливості та бажання купувати житло в Україні, чи все ще боятимуться це робити.

Загалом про повне відновлення ринку нерухомості в Україні можна говорити лише через рік-півтора. Та й то за умови, що перебіг війни буде на нашу користь.

Багато українців нині намагаються купити житло на вторинному ринку. А там можна побачити нові схеми шахраїв, які завжди хочуть витягнути гроші у довірливих покупців.

Читай, як не потрапити на гачок недобросовісного продавця нерухомості.

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