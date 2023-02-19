Похитнувся, але не впав — як війна вплинула на ринок нерухомості та чого очікувати у 2023 році

Війна суттєво розхитала ринок нерухомості в Україні. З 24 лютого 2022 року до січня 2023 року було продано лише 47 тисяч квартир та будинків.
Мовою аналітики — обсяг продажу житлової нерухомості впав на 46%. Утім, галузь усе-таки змогла вистояти та нині потрохи оговтується після потрясінь.
Професійна рієлторка Ольга Стажко розповіла виданню ЛІГА.net, як війна вплинула на ринок нерухомості, що нині потрібно покупцям та яких цін очікувати у 2023 році.
У перші місяці повномасштабної війни ринок нерухомості в Україні повністю зупинився. Хоч якась активізація почалась лише на початку літа. Здебільшого люди хотіли продавати своє майно, а не купувати нове.
Для цього було дві причини:
Саме тому можна було побачити багато оголошень зі знижками у 20-30% та навіть у 50%!
Під кінець літа разом зі стабілізацією фронту та військовими успіхами ЗСУ українці почали потрошку заспокоюватись.
Ті, хто в лютому притримував гроші та планував купити житло, вирішили все-таки вкластись у нерухомість. Однак потреби покупців за цей час значно змінились.
Якщо до війни люди охоче купували квартири ще на етапі будівництва, то нині таких інвестицій побоюються. На це також є дві основні причини:
Тому зараз найбільш популярним варіантом на ринку є відремонтоване житло в комплексах, які вже введені в експлуатацію.
Тому зараз найбільш популярним варіантом на ринку є відремонтоване житло в комплексах, які вже введені в експлуатацію.
Звісно, покупці стали частіше цікавитись квартирами та будинками, які знаходяться якомога далі від об’єктів критичної інфраструктури та знаходяться на невисоких поверхах.
Немаленьку роль відіграє і область, у якій знаходиться житло. Поговоримо про ціни.
По-перше, ціни на житло варіюються від області. Мінфін наводить таку статистику:
По-друге, має значення, чи йдеться про готове житло, чи про новобудови. У 2022 році попит на останні впав на 90-95%. Однак вартість новобудов у порівнянні з січнем 2022 року виросла на 40%.
Чому? Тому що за цей час виріс курс валюти, дуже зросла собівартість будівництва, а будівельникам, яких і так недостатньо, потрібно платити більше за їхні послуги.
Компанії-забудовники не можуть робити суттєві знижки, тому що:
Можна порівняти середні ціни на квартири в новобудовах залежно від регіону:
По-третє, не варто забувати про сезонний фактор. Весна, як правило, — найприбутковіший час для ринку нерухомості. Тому традиційно можна очікувати підвищення цін на 10%.
Під час війни аналітики не заходять далеко у своїх прогнозах. Але очевидна одна тенденція — після кожного масованого ракетного удару на ринку нерухомості починається “мікролихоманка”: покупці притримують кошти, а продавці намагаються підвищити попит знижками.
Тому стан галузі залежатиме передусім від ситуації на фронті.
Зазначу, що якщо з наближенням літа буде видно, що війна знаходиться на завершальній фазі, то активізацію ринка можна очікувати уже восени, — говорить рієлторка.
Зазначу, що якщо з наближенням літа буде видно, що війна знаходиться на завершальній фазі, то активізацію ринка можна очікувати уже восени, — говорить рієлторка.
Також матиме значення поведінка покупців — чи вони матимуть фінансові можливості та бажання купувати житло в Україні, чи все ще боятимуться це робити.
Загалом про повне відновлення ринку нерухомості в Україні можна говорити лише через рік-півтора. Та й то за умови, що перебіг війни буде на нашу користь.
Багато українців нині намагаються купити житло на вторинному ринку. А там можна побачити нові схеми шахраїв, які завжди хочуть витягнути гроші у довірливих покупців.
Читай, як не потрапити на гачок недобросовісного продавця нерухомості.
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