Економія

Похитнувся, але не впав — як війна вплинула на ринок нерухомості та чого очікувати у 2023 році

Олена Яковлєва, редакторка сайту 19 Лютого 2023, 11:20
Ринок нерухомості в Україні 2023: стан, прогнози, ціни на житло
Фото: Pexels

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