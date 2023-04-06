Новая антикоррупционная программа на 3 года: систему ждет трансформация

Несмотря на полномасштабное вторжение, борьба с коррупцией продолжается в Украине. Так заявляют и наши власти, и антикоррупционные органы.

Сегодня Национальное агентство по предотвращению коррупции представило государственную антикоррупционную программу на следующие 3 года. Ее одобрили наши европейские партнеры, назвали очень детальной и заслуживающей доверия.

Моя задача — не сорвать установившиеся, беспрепятственные, бесперебойные поставки в огромную армию украинских защитников и защитниц. И у меня стоит задача, чтобы они каждый день были накормлены.

И меня не интересуют чьи-то политические амбиции — сделать что-нибудь так, как ему хочется. Мы поступаем так, как должно быть, — сказал министр обороны Украины Алексей Резников.

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Также среди главного — дальнейшая цифровизация всех возможных процессов, чтобы сделать невозможным взяточничество. А также необходимость возобновления обязательного декларирования чиновниками своего состояния, несмотря на военное время.

А что ты знаешь о законопроекте 9071? В материале мы рассказали, когда он вступит в силу и что означает.

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