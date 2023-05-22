Запорожская АЭС снова обесточена из-за оккупантов: чем это угрожает миру

Российская Федерация снова манипулирует и угрожает миру ядерным терроризмом. Крупнейшая в Европе атомная электростанция — Запорожская АЭС до сих пор находится под оккупацией. ЗАЭС в очередной раз оказалась в режиме блэкаута, угрожающего радиационной опасностью всему миру.

Обесточенная ЗАЭС 22 мая: что известно

В Энергоатоме сообщили, что в результате террористического обстрела со стороны россиян утром 22 мая, в 5:26, отключилась последняя высоковольтная линия электропередачи Днепровская 750 кВ, от которой питала собственные нужды временно оккупированной Запорожской АЭС.

— Уже в седьмой раз с начала оккупации (4 марта 2022 года) украинской станции российскими террористами ЗАЭС переходит в режим блэкаута, — отметили в Энергоатоме.

В компании сообщили, что после потери внешнего питания, которое является жизненно необходимым для работы насосов охлаждения ядерного топлива в бассейнах выдержки и ядерных реакторах энергоблоков, в автоматическом режиме включились все дизель-генераторы АЭС.

Запаса горючего для них хватит на десять суток. Обратный отсчет начался, — акцентируют в сообщении.

Чем опасно обесточивание ЗАЭС

В Энергоатоме объясняют, что в случае невозможности восстановить внешнее питание станции, в течение этого времени может произойти авария с радиационными последствиями для всего мира.

Дальнейшая оккупация ЗАЭС Россией, присутствие на станции нелегитимного и неподготовленного российского руководства, которое не несет ответственности за ядерную и радиационную безопасность объекта, постоянно приближает ЗАЭС к необратимому.

Именно поэтому Запорожскую АЭС немедленно должны вернуть под полный контроль законного оператора — НАЭК Энергоатом, с последующим приведением станции к нормальному режиму эксплуатации и восстановлением ядерной и радиационной безопасности объекта, — говорится в сообщении.

В Энергоатоме отмечают, что международное сообщество должно способствовать тому, чтобы остановить ядерный терроризм РФ. Оккупанты должны покинуть территорию станции и город-спутник Энергодар.

Авария на Запорожской АЭС чревата самой большой ядерной угрозой миру. Ранее мы рассказывали, что будет, если разразится Запорожская АЭС.

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