Запорізька АЕС знову знеструмлена через окупантів: чим це загрожує світу

Російська Федерація знову маніпулює та погрожує світу ядерним тероризмом. Найбільша в Європі атомна електростанція — Запорізька АЕС — досі перебуває під окупацією. ЗАЕС вчергове опинилася в режимі блекауту, що загрожує радіаційною небезпекою всьому світу.

Знеструмлення ЗАЕС 22 травня: що відомо

В Енергоатомі повідомили, що внаслідок терористичного обстрілу з боку росіян 22 травня вранці, о 5:26, відключилась остання високовольтна лінія електропередачі Дніпровська 750 кВ, від якої живила власні потреби тимчасово окупована Запорізька АЕС.

— Уже всьоме від початку окупації (4 березня 2022 року) української станції російськими терористами ЗАЕС переходить в режим блекауту, — наголосили в Енергоатомі.

У компанії повідомили, що після втрати зовнішнього живлення, яке є життєво необхідним для роботи помп охолодження ядерного палива в басейнах витримки та ядерних реакторах енергоблоків, в автоматичному режимі ввімкнулись всі дизель-генератори АЕС.

Запасу пального для них вистачить на десять діб. Зворотний відлік розпочався, — акцентують у повідомленні.

Чим небезпечне знеструмлення ЗАЕС

В Енергоатомі пояснюють, що в разі неможливості поновити зовнішнє живлення станції протягом цього часу, може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу.

Подальша окупація ЗАЕС Росією, панування на станції нелегітимного та непідготовленого російського керівництва, яке не несе ніякої відповідальності за ядерну і радіаційну безпеку об‘єкта, постійно наближає ЗАЕС до невиправного.

Саме тому Запорізьку АЕС негайно мають повернути під повний контроль законного оператора — НАЕК Енергоатом, із подальшим приведенням станції до нормального режиму експлуатації й поновленням ядерної та радіаційної безпеки об‘єкта, — йдеться у повідомленні.

В Енергоатомі наголошують, що міжнародна спільнота має сприяти тому, щоб зупинити ядерний тероризм РФ. Окупанти мають покинути територію станції та місто-супутник Енергодар.

Аварія на Запорізькій АЕС несе найбільшу ядерну загрозу світу. Раніше ми розповідали, що буде, якщо вибухне Запорізька АЕС.

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