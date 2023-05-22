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Запорізька АЕС знову знеструмлена через окупантів: чим це загрожує світу

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Травня 2023, 10:45
Запорізька АЕС повністю знеструмлена через обстріл росіян: якими можуть бути наслідки
Фото: Facebook

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