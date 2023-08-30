Плюнул в бойца ВСУ и снял это на видео. СБУ задержала полтавского провокатора, который унижал военных

Украинские военные — люди, не уважать которых мы просто не имеем права, особенно во время войны, когда воины ценой собственного здоровья и жизней защищают нас и наших детей.

В Полтаве произошел случай, когда фитнес-тренер Роман Заволока унижал военных. Читай подробнее, что произошло и почему его задержала СБУ.

Заволока Роман: в Полтаве задержали фитнес-тренера

Служба безопасности Украины и Нацполиция задержали провокатора. Об этом сообщили в СБУ. Злоумышленником стал местный фитнес-тренер, который является поклонником кремлевских нарративов.

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В центре города он увидел украинских военных и начал их провоцировать, нецензурно оскорблять чиновников местного военкомата. Также он обвинил защитников в том, что они якобы виноваты в развязывании войны РФ против Украины и “убивают людей за деньги”.

После этого Заволока плюнул в одного из военных. Им оказался мужчина, который после тяжелой контузии от подрыва на мине и многочисленных ранений вернулся с фронта.

Кроме этого, мужчина фиксировал все на камеру, а затем выложил видео унижений военных с комментариями на собственную страницу в Instagram. Служба безопасности Украины установила, что такой случай унижений мужчиной военных произошел не впервые.

Сейчас проверяют информацию, не использовались ли материалы задержанного кремлевскими пропагандистами для распространения фейков о войне в Украине.

Мужчине могут объявить подозрение, ведется расследование и установление обстоятельств преступления для привлечения к ответственности. Пока что в отношении мужчины открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 296 (Хулиганство), за оскорбления военного и отрицание агрессии России (статьи 435-1 и 436-2 УК).

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