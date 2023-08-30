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Плюнул в бойца ВСУ и снял это на видео. СБУ задержала полтавского провокатора, который унижал военных

Анастасия Грубрина, редактор сайта 30 августа 2023, 16:00
Заволока Роман: у Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно ображав бійців ЗСУ
Фото: Служба Безопасности Украины

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