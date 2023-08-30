Плюнув у бійця ЗСУ та зняв це на відео. СБУ затримала полтавського провокатора, який принижував військових

Українські військові — люди, не поважати яких ми просто не маємо права, надто в часи війни, коли воїни ціною власного здоров’я та життів захищають нас та наших дітей.

У Полтаві стався випадок, коли фітнес-тренер Роман Заволока принижував військових. Читай детальніше, що сталося, і чому його затримала СБУ.

Заволока Роман: у Полтаві затримали фітнес-тренера

Служба безпеки України та Нацполіція затримали провокатора. Про це повідомили в СБУ. Зловмисником став місцевий фітнес-тренер, який є прихильником кремлівських наративів.

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У середмісті він побачив українських військових та почав їх провокувати, нецензурно ображати посадовців місцевого військкомату. Також він звинуватив захисників у тому, що вони нібито винні у розв’язанні війни РФ проти України та “вбивають людей за гроші”.

Після цього Заволока плюнув в одного з військових. Ним виявився чоловік, що після важкої контузії від підриву на міні та численних поранень повернувся з фронту.

Крім цього, чоловік фіксував усе на камеру, а потім виклав відео принижень військових з коментарями на власну сторінку в Instagram. Служба безпеки України встановила, що такий випадок принижень чоловіком військових трапився не вперше.

Нині перевіряють інформацію, чи не використовувалися матеріали затриманого пропагандиста для поширення фейків про війну в Україні.

Чоловіку можуть оголосити підозру, триває розслідування та встановлення обставин злочину для притягнення до відповідальності. Поки що щодо чоловіка відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 296 (Хуліганство), за образи військового і заперечення агресії Росії (статті 435-1 та 436-2 ККУ).

Раніше ми розповідали, який вирок отримала блогерка за знімання роботи ППО.

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