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Плюнув у бійця ЗСУ та зняв це на відео. СБУ затримала полтавського провокатора, який принижував військових

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 30 Серпня 2023, 16:00
Заволока Роман: у Полтаві затримали фітнес-тренера, який публічно ображав бійців ЗСУ
Фото: Служба Безпеки України

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