У київській лікарні загинув військовий. Подробиці трагедії та свідчення рідних бійця

Загадкова смерть військового на території столичної лікарні спричинила неабиякий розголос. Побратими військовослужбовця на псевдо Фізрук, 31-річного Вадима Годованого, переконані, що воїна побили, а лікарі не надали необхідної допомоги. Читай у матеріалі, що відомо про смерть військового в київській лікарні.

Смерть військового у лікарні: що відомо на цю мить

У медзакладі переконують: усіма способами намагалися врятувати пацієнта. Журналістка Олена Ровенчук дізналася, що зараз справою займаються правоохоронці, вже порушено два кримінальні провадження і слідчі намагаються з’ясувати, що ж насправді сталося того трагічного вечора.

Віктор Тарасович згадує свою останню зустріч із сином. Його Вадим — військовий, служив розвідником у 95 ОДШб, але останні кілька тижнів лікувався в одному зі столичних медзакладів. Після важких боїв у захисника з’явився посттравматичний синдром.

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У нього була чарівна усмішка, — згадує батько загиблого Віктор Годований.

Батько розповідає, синові стало значно легше, його мали вже виписувати. Але одного ранку чоловіку повідомили, що Вадима більше немає, він раптово помер.

Як помер? Дайте мені причину! Вони (лікарі — ред.) кажуть: “Йому було погано, може випив щось?”, — розповідає Віктор Годований.

Віктор помчав до лікарні, каже, медики довго не підпускали до тіла. А коли дозволили, чоловік ледь не зомлів від побаченого. У військового була побита голова, шия, живіт у колотих ранах. Рідні та побратими воїна певні, Фізрука перед загибеллю жорстоко побили.

Товариш, який лікувався разом із Вадимом, розповів, що того вечора почалася повітряна тривога, загиблий пішов в укриття. Але згодом не повернувся, на дзвінки не відповідав. Згодом друг знайшов його скривавленого неподалік бомбосховища.

Військовий підбіг до лікарів, щоб вони допомогли Вадиму, на що вони відповіли, що не можуть нічого зробити. Побратими обурені “людяністю” лікарів, адже Вадима занесли в палату та прив’язали до ліжка. За кілька годин, коли чоловік був уже в критичному стані, його відправили до реанімації. Там воїн помер.

Побратими припускають, що Вадима побили охоронці медзакладу. Бо напередодні у них був конфлікт. Військовий підозрював, що охоронці поцупили в нього, непритомного, гроші, розповідає батько. Через це, на думку родичів та друзів, відбулася бійка в укритті.

Сліди крові в укритті персонал лікарні відразу прибрав. Питання: навіщо? Поки що свідків немає, в укритті камер теж немає, — каже військовий Дарій Зіяде.

Але камери є на території медзакладу. Після розголосу про загадкову смерть у столичній лікарні, з’явилося відео, на якому видно, як начебто Вадим, ідучи, постійно падає та качається по землі.

Там було видно, що людині потрібна допомога. У нього був побічний ефект від ліків. Організм почав не справлятися, — каже Дарій Зіяде.

За словами друзів загиблого, у чоловіка відмовили органи й зупинилося серце. Так сказали в лікарні. Медики говорять, що зробили все можливе. Директорка Київської міської клінічної лікарні №4 Тетяна Мостепан зазначила, що на всі питання відповість після закінчення слідства.

Слідство чекає на результати розтину, судмедексперти проведуть токсикологічну експертизу та з’ясують, як саме Вадим зазнав численних травм. Рідні та друзі військового налаштовані боротися до кінця, щоби дізнатися справжню причину загибелі.

Раніше ми розповідали, як медик з Австралії подолав 15 тис. км, щоб рятувати наших бійців.

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