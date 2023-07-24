В киевской больнице погиб военный. Подробности трагедии и что рассказывают родные бойца

Загадочная смерть военного на территории столичной больницы вызвала большую огласку. Собратья военнослужащего с позывным Физрук, 31-летнего Вадима Годованого, убеждены, что воина избили, а врачи не предоставили необходимую помощь. Читай в материале, что известно о смерти военного в киевской больнице.

Смерть военного в больнице: что известно на этот момент

В медучреждении убеждают, всеми способами пытались спасти пациента. Журналистка Елена Ровенчук узнала, что сейчас делом занимаются правоохранители, уже возбуждено два уголовных производства и следователи пытаются выяснить, что же на самом деле произошло в тот трагический вечер.

Виктор Тарасович вспоминает свою последнюю встречу с сыном. Его Вадим — военный, служил разведчиком в 95 ОДШб, но последние несколько недель лечился в одном из столичных медучреждений. После тяжелых боев у защитника появился посттравматический синдром.

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У него была очаровательная улыбка, — вспоминает отец погибшего Виктор Годованый.

Отец рассказывает, сыну стало гораздо легче, его должны были уже выписывать. Но однажды утром мужчине сообщили, что Вадима больше нет, он внезапно умер.

Как умер? Дайте мне причину? Они (врачи — ред.) говорят: “Ему было плохо, может выпил что-то”, — рассказывает Виктор Годованый.

Виктор помчался в больницу, говорит, медики долго не подпускали к телу. А когда разрешили, мужчина чуть не потерял сознание от увиденного. У военного была побита голова, шея, живот в колотых ранах. Родные и собратья воина уверены, Физрука перед гибелью жестоко избили.

Друг, который лечился вместе с Вадимом, рассказал, что в тот вечер началась воздушная тревога, погибший пошел в укрытие. Но потом не вернулся, на звонки не отвечал. Потом друг нашел его окровавленного недалеко от бомбоубежища.

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Военный подбежал к врачам, чтобы они помогли Вадиму, на что ответили, что не могут ничего сделать. Собратья возмущены “человечности” врачей, ведь Вадима занесли в палату и привязали к кровати. Через несколько часов, когда мужчина был уже в критическом состоянии, отправили в реанимацию. Там воин скончался.

Собратья предполагают, что Вадима избили охранники медучреждения. Потому как накануне у них был конфликт. Военный подозревал, что охранники украли у него без сознания деньги, рассказывает отец. Поэтому, по мнению родственников и друзей, произошла драка в укрытии.

Следы крови в укрытии больница сразу убрала, вопрос зачем? Пока нет свидетелей, в укрытии камер тоже нет, — говорит военный Дарий Зияде.

Но камеры есть на территории медучреждения. После огласки загадочной смерти в столичной больнице, появилось видео, на котором видно, как будто Вадим идя постоянно падает и качается по земле.

Там было видно, что человеку нужна помощь. У него был побочный эффект от лекарства. Организм начал не справляться, — говорит Дарий Зияде.

По словам друзей погибшего, у мужчины отказали органы и остановилось сердце. Так сказали в больнице. Медики говорят, что сделали все возможное. Директор Киевской городской клинической больницы №4 Татьяна Мостепан сказала, что на все вопросы ответит по окончании следствия.

Следствие ждет результатов вскрытия, судмедэксперты проведут токсикологическую экспертизу и выяснят, как именно Вадим получил многочисленные травмы. Родные и друзья военного настроены бороться до конца, чтобы узнать настоящие причины гибели.

Раньше мы рассказывали, как медик из Австралии преодолел 15 тыс. км, чтобы спасать наших бойцов.

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