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Преодолел почти 15 тыс. км, чтобы спасать наших бойцов! История австралийского медика, оперировавшего в больницах Днепра

Кристина Венгеляускайте 23 июля 2023, 17:00
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