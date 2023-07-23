Преодолел почти 15 тыс. км, чтобы спасать наших бойцов! История австралийского медика, оперировавшего в больницах Днепра

Преодолел почти 15 тыс. км для помощи нашим военным. Австралийский медик вместе с женой-волонтером спасает украинских защитников в одной из больниц Днепра.

Провел 18 операций всего за несколько недель. Результат поражает: несмотря на сверхсложные травмы, все раненые выздоравливают.

Хирург Сергей Митневецкий родом из Украины. 30 лет живет и практикует медицину в Мельбурне. Остаться в стороне от полномасштабной войны не смог.

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За плечами австралийского медика украинского происхождения — десятки спасенных жизней наших военных. С каждым держит связь и подбадривает. Мужчина поражен опытом днепровских медиков, которые смогли так быстро из гражданских перепрофилироваться в военных. Признается, сам перенимает у них опыт.

Дмитрий — один из последних пациентов Сергея. У него многочисленные травмы грудной клетки. Медик говорит, что военный, невзирая на сложное ранение, уже идет на поправку.

— Уже гораздо лучше. Говорят, врачи умеют делать чудеса, так дай вам Бог здоровья. Поднимайте нас на ноги и мы снова присоединимся (к защите страны — ред.) до конца, Украина победит, — говорит Дмитрий.

Остаться в Украине надолго супруги не могут, потому что в Австралии их ждет своя работа. Впрочем, говорит Сергей: это не последний его визит. А помогать нашей стране будут и оттуда.

Украинские медики сейчас действительно овладевают многими новыми навыками и помогают не только военным, но и гражданским. Ранее мы рассказывали, как 12-летней девочке провели сложную трансплантацию почки.

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