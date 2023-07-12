Посмертная трансплантология спасла маленькую жизнь. 12-летней Антонине сделали сложную пересадку почки

В девять лет из-за врожденного генетического заболевания почек маленькая Антонина прекратила расти. А уже в 12 ребенку понадобилась трансплантация почки, потому что ее собственные почти не функционировали.

Родители как доноры не подошли. Читай в нашем материале, как 12-летней девочке сделали сложную пересадку.

12-летней девочке сделали сложную пересадку почки: трогательная история

Единственный оставшийся вариант — это посмертная трансплантация. Почку Антонине пересадили во Львове, где в прошлом году сделали самое большое в Украине количество трансплантаций этого органа.

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Маленькая и улыбающаяся, в ожидании поздравлений от тех, кто ее спас, еще две недели назад 12-летняя Антонина из Ивано-Франковска страдала от постоянной боли и усталости. Ее почки работали всего на 15%.

В голове было плохо, крутилось, болел немного живот, — говорит пациентка Антонина Баряева.

Четыре года назад родители Тони заметили, что с дочерью не все хорошо: она перестала расти. Оказалось, что у дочери редкое генетическое заболевание, которое не только замедлило рост ребенка, но привело к почечной недостаточности.

Новость, что дочь нуждается в пересадке почки, ошеломила. Шоком стало и то, что они, как доноры, не подходят. Для спасения ребенка остался один вариант — получить почку от посмертного донора.

Через полгода ожидания родителям Тони позвонили со Львова, из центра трансплантологии первого медобъединения со словами: есть почка, поезжайте. Донором для ребенка стал 50-летний мужчина, который получил несовместимые с жизнью травмы.

Читать по теме Впервые в Украине пересадили сердце шестилетней девочке! Как четырехлетний мальчик спас жизнь трем детям Рассказываем о трансплантации органов от самого молодого донора в Украине.

Его родные решили подарить шанс на спасение другим людям. Среди них — Тоня. Орган для нее уже несут в операционную. Врачи говорят, трансплантация будет сложной.

Девочка еще страдает целым рядом врожденных заболеваний, у нее небольшой рост. Поэтому места в брюшной полости не так уж много, — говорит врач-трансплантолог.

Трансплантологи удаляют Антонине одну почку, ту, которая уже совсем не работала. На ее место вкладывают донорскую. Операция длится почти семь часов, проходит даже успешнее, чем могли надеяться врачи.

Тоня стала вторым ребенком, которому успешно пересадили почку в детской больнице первого медобъединения Львова. В прошлом году здесь трансплантировали наибольшее количество почек в Украине — 78, из них три — детям.

Чтобы спасти всех детей, нуждающихся в пересадке органов, врачи призывают украинцев давать согласие на посмертное донорство.

Раньше мы рассказывали, что такое посмертное донорство и как спасти чью-то жизнь.

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