Посмертна трансплантологія врятувала маленьке життя. 12-річній Антоніні зробили складну пересадку нирки

У дев’ять років через вроджене генетичне захворювання нирок маленька Антоніна припинила рости. А вже в 12 дитині знадобилася трансплантація нирки, бо її власні майже не функціонували.

Батьки як донори не підійшли. Читай у нашому матеріалі, як 12-річній дівчинці зробили складну пересадку.

12-річній дівчинці зробили складну пересадку нирки: щемлива історія

Єдиний варіант, що залишався — це посмертна трансплантація. Нирку Антоніні пересадили у Львові, де торік виконали найбільшу в Україні кількість трансплантацій цього органу.

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Маленька та усміхнена, в очікуванні привітань від тих, хто її врятував, ще два тижні тому 12-річна Антоніна з Івано-Франківська мучилася від постійного болю та втоми. Її нирки працювали лише на 15%.

У голові було погано, крутилося, болів трохи живіт, — каже пацієнтка Антоніна Баряєва.

Чотири роки тому батьки Тоні помітили, що з дочкою не все гаразд: вона припинила рости. Виявилося, що в дитини рідкісне генетичне захворювання, яке не лише сповільнило ріст дитини, а й призвело до ниркової недостатності.

Новина про те, що донька потребує пересадки нирки, приголомшила. Шоком стало й те, що вони як донори не підходять. Для порятунку дитини залишився один варіант — отримати нирку від посмертного донора.

За півроку очікування батькам Тоні подзвонили зі Львова, з центру трансплантології першого медоб’єднання зі словами: є нирка, їдьте. Донором для дитини став 50-річний чоловік, який отримав несумісні з життям травми.

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Його рідні вирішили подарувати шанс на порятунок іншим людям. Серед них — Тоня. Орган для неї вже несуть в операційну. Лікарі кажуть, трансплантація буде складною.

Дівчинка ще страждає на цілу низку вроджених захворювань, в неї невеликий зріст. Через це місця в черевній порожнині не так уже й багато, — каже лікар-трансплантолог.

Трансплантологи видаляють Антоніні одну нирку — ту, що вже геть не працювала. На її місце вкладають донорську. Операція триває майже сім годин, минає навіть успішніше, ніж могли сподіватися лікарі.

Тоня стала другою дитиною, якій цьогоріч успішно пересадили нирку в дитячій лікарні першого медоб’єднання Львова. Торік тут трансплантували найбільшу кількість нирок в Україні — 78, з них три — дітям.

Щоб мати змогу врятувати всіх діток, які потребують пересадки органів, лікарі закликають українців давати згоду на посмертне донорство.

Раніше ми розповідали, що таке посмертне донорство та як врятувати чиєсь життя.

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