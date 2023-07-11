Вперше в Україні пересадили серце шестирічній дівчинці! Як чотирирічний хлопчик врятував життя трьом дітям

В Україні вперше пересадили серце шестирічній дитині. Трансплантація минула успішно. Операцію провели в Інституті серця у Києві.

Новий орган отримала дівчинка, її донором став чотирирічний хлопчик з Рівного, якому діагностували смерть мозку. На трансплантацію серця дала згоду мама загиблого хлопчика. Після пересадки жінці дозволили послухати, як воно бʼється у грудях іншої дитини.

Окрім цього, деякі органи пересадили ще двом дітям, і це врятувало їм життя. Нирки отримав 12-річний підліток з тимчасово окупованої частини Херсонщини. Він чекав на трансплантацію понад три роки, а печінку пересадили 15-річному хлопцю з Кіровоградщини.

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Директор Інститут серця Борис Тодуров каже, що операція була досить складною, але серце працює.

Сподіваюся, ця дівчинка проживе довге та якісне життя з новим серцем та буде щасливою.

Інші дві пересадки провели в Охматдиті.

— Трансплантація закінчилася, ми дали шанс на життя хворому, який страждав на цироз печінки у тяжкому стані. Також провели трансплантацію нирок хлопчику, яки був на хронічному діалізі, зараз він в реанімації. Треба час. Спостерігатимемо, матимемо надію, що все буде добре, — сказав хірург-трансплантолог Олег Годік.

Лікар особисто подякував батькам загиблого хлопчика, що вони погодилися на посмертне донорство. Та підкреслив, що це був наймолодший донор в Україні.

Раніше ми розповідали про посмертне донорство в Україні та як це працює.

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