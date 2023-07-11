Впервые в Украине пересадили сердце шестилетней девочке! Как четырехлетний мальчик спас жизнь трем детям

В Украине впервые пересадили сердце шестилетнему ребенку. Трансплантация прошла удачно. Операцию провели в Институте сердца в Киеве.

Новый орган получила девочка, ее донором стал четырехлетний мальчик из Ровно, которому диагностировали смерть мозга. На трансплантацию сердца согласилась мама погибшего мальчика. После пересадки женщине позволили послушать, как оно бьется в груди другого ребенка.

Кроме того, некоторые органы пересадили еще двоим детям, и это спасло им жизнь. Почки получил 12-летний подросток из временно оккупированной части Херсонской области. Он ждал трансплантации более трех лет, а печень пересадили 15-летнему парню из Кировоградской области.

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Директор Института сердца Борис Тодуров говорит, что операция была довольно сложной, но сердце работает.

Надеюсь, эта девочка проживет долгую и качественную жизнь с новым сердцем и будет счастлива.

Остальные две пересадки провели в Охматдете.

— Трансплантация закончилась, мы дали шанс на жизнь больному, который страдал от цирроза печени в тяжелом состоянии. Также провели трансплантацию почек мальчику, находившемуся на хроническом диализе, сейчас он в реанимации. Надо время. Будем наблюдать, будем надеяться, что все будет хорошо, — сказал хирург-трансплантолог Олег Годик.

Врач лично поблагодарил родителей погибшего мальчика за то, что они согласились на посмертное донорство. И подчеркнул, что это был самый молодой донор в Украине.

Ранее мы рассказывали о посмертном донорстве в Украине и как это работает.

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