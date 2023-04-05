Розповіді

Трансплантація кісткового мозку врятувала життя! Історія підлітка, який усі 14 років не міг жити без процедур

Богдана Макалюк, редакторка сайту 05 Квітня 2023, 10:00
Трансплантація кісткового мозку: історія 14-річного Захіра

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