Трансплантація кісткового мозку врятувала життя! Історія підлітка, який усі 14 років не міг жити без процедур

Сучасна медицина здатна творити дива. За це треба дякувати лікарям та професіоналам своєї справи, які постійно досліджують шляхи лікування різних хвороб. Щоденно завдяки їхнім зусиллям у світі рятують тисячі життів, особливо радісно від того, коли вдається допомогти дітям.

Багато з них хворіють на вроджені хвороби, які потребують частих процедур, особливого догляду, лікування тощо. Інколи хвороба може різко прогресувати і врятувати життя може лише трансплантація.

Так сталося і з 14-річним Захіром. Але лікарі Охматдиту змогли провести складну операцію та врятувати хлопчика. Про цю зворушливу історію розповів народний депутат Михайло Радуцький.

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Рідкісна хвороба та постійні процедури

У Захіра з народження виявили В-таласемію. Це генетичне захворювання, що характеризується порушенням метаболізму гемоглобіну та призводить до хронічної анемії.

Хлопчик потребував постійних процедур для підтримки життя. Його здоров’я залежало від замісних трансфузій еритроцитів. Лікарі пропонували родині зробити трансплантацію кісткового мозку, але дорослі відмовлялися через релігійні переконання.

Рішення провести операцію та повномасштабна війна

У 2021 році захворювання Захіра почало прогресувати. Він потребував процедур не раз на місяць, а кожні 10-15 днів. Тоді батько хлопчика, який був проти операції, пішов з родини. Його опікунами стали бабуся, дідусь та дядько.

Вони погодилися на співбесіду щодо трансплантації на 24 лютого 2022 року. Але операцію довелося перенести.

Захір з родиною виїхав за кордон, повернулися вони лише в влітку 2022 року. Життя підлітка опинилося під загрозою, тож треба було швидко шукати донора й проводити операцію.

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Здавалося, порятунок вже близько — знайшли донора на Кіпрі та готувалися до пересадки. Але за два дні до трансплантації виявилося, що через медичні показники донор не підходить. Водночас Захіру вже провели високодозову хімієтерапію, яка необхідна для трансплантації, тож треба було діяти.

Було ухвалено рішення знайти принаймні частково сумісного донора серед рідних. Мати хлопчика живе в Азербайджані, серед найближчих родичів вік та стан здоров’я дозволяв стати донором лише дядьку Шамістану. Чоловік підійшов за шістьма критеріями з десяти необхідних.

Зараз вже минуло чотири місяці після трансплантації. Захіру вже три місяці не проводять переливань. Раніше в нього ще не було такого тривалого періоду без цієї процедури за всі 14 років життя. Попереду на підлітка чекає ще тривала реабілітація та спостереження.

Щодня українські медики стикаються зі складними травмуваннями, але все одно їм вдається рятувати життя. Раніше ми розповідали про одну з унікальних операцій, яку провели львівські лікарі.

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Фото: Михайло Радуцький