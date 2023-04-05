Трансплантация костного мозга спасла жизнь! История подростка, который все 14 лет не мог жить без процедур

Современная медицина способна творить чудеса. За это нужно благодарить врачей и профессионалов своего дела, которые постоянно исследуют пути лечения различных болезней. Ежедневно благодаря их усилиям в мире спасают тысячи жизней, особенно радостно от того, когда удается помочь детям.
Многие из них болеют врожденными болезнями, которые требуют частых процедур, особого ухода, лечения и т.д. Иногда болезнь может резко прогрессировать и спасти жизнь может только трансплантация.
Так случилось и с 14-летним Захиром. Но врачи Охматдета смогли провести сложную операцию и спасти мальчика. Об этой трогательной истории рассказал народный депутат Михаил Радуцкий.
У Захира с рождения обнаружили В-талассемию. Это генетическое заболевание, которое характеризуется нарушением метаболизма гемоглобина и приводит к хронической анемии.
Мальчик нуждался в постоянных процедурах для поддержания жизни. Его здоровье зависело от заместительных трансфузий эритроцитов. Врачи предлагали семье сделать трансплантацию костного мозга, но взрослые отказывались из-за религиозных убеждений.
В 2021 году заболевание Захира начало прогрессировать. Он нуждался в процедурах не раз в месяц, а каждые 10-15 дней. Тогда отец мальчика, который был против операции, ушел из семьи. Его опекунами стали бабушка, дедушка и дядя.
Они согласились на собеседование касательно трансплантации на 24 февраля 2022 года. Но операцию пришлось перенести.
Они согласились на собеседование касательно трансплантации на 24 февраля 2022 года. Но операцию пришлось перенести.
Захир с семьей уехал за границу, вернулись они только летом 2022 года. Жизнь подростка оказалась под угрозой, поэтому нужно было быстро искать донора и проводить операцию.
Казалось, спасение уже близко — нашли донора на Кипре и готовились к пересадке. Но за два дня до трансплантации оказалось, что по медицинским показателям донор не подходит. В то же время Захиру уже провели высокодозовую химиотерапию, которая необходима для трансплантации, поэтому нужно было действовать.
Было принято решение найти, по крайней мере, частично совместного донора среди родных. Мать мальчика живет в Азербайджане, среди ближайших родственников возраст и состояние здоровья позволяло стать донором только дяде Шамистану. Мужчина подошел по шести критериях из десяти необходимых.
Сейчас прошло четыре месяца после трансплантации. Захиру уже три месяца не проводят переливаний. У него еще не было столь длительного периода без этих процедур за все 14 лет жизни. Впереди подростка ждет еще длительная реабилитация и наблюдения.
Каждый день украинские медики сталкиваются со сложными травмами, но все равно им удается спасать жизни. Ранее мы рассказывали об одной из уникальных операций, которую провели львовские врачи.
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