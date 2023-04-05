Трансплантация костного мозга спасла жизнь! История подростка, который все 14 лет не мог жить без процедур

Современная медицина способна творить чудеса. За это нужно благодарить врачей и профессионалов своего дела, которые постоянно исследуют пути лечения различных болезней. Ежедневно благодаря их усилиям в мире спасают тысячи жизней, особенно радостно от того, когда удается помочь детям.

Многие из них болеют врожденными болезнями, которые требуют частых процедур, особого ухода, лечения и т.д. Иногда болезнь может резко прогрессировать и спасти жизнь может только трансплантация.

Так случилось и с 14-летним Захиром. Но врачи Охматдета смогли провести сложную операцию и спасти мальчика. Об этой трогательной истории рассказал народный депутат Михаил Радуцкий.

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Редкая болезнь и постоянные процедуры

У Захира с рождения обнаружили В-талассемию. Это генетическое заболевание, которое характеризуется нарушением метаболизма гемоглобина и приводит к хронической анемии.

Мальчик нуждался в постоянных процедурах для поддержания жизни. Его здоровье зависело от заместительных трансфузий эритроцитов. Врачи предлагали семье сделать трансплантацию костного мозга, но взрослые отказывались из-за религиозных убеждений.

Решение провести операцию и полномасштабная война

В 2021 году заболевание Захира начало прогрессировать. Он нуждался в процедурах не раз в месяц, а каждые 10-15 дней. Тогда отец мальчика, который был против операции, ушел из семьи. Его опекунами стали бабушка, дедушка и дядя.

Они согласились на собеседование касательно трансплантации на 24 февраля 2022 года. Но операцию пришлось перенести.

Захир с семьей уехал за границу, вернулись они только летом 2022 года. Жизнь подростка оказалась под угрозой, поэтому нужно было быстро искать донора и проводить операцию.

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Казалось, спасение уже близко — нашли донора на Кипре и готовились к пересадке. Но за два дня до трансплантации оказалось, что по медицинским показателям донор не подходит. В то же время Захиру уже провели высокодозовую химиотерапию, которая необходима для трансплантации, поэтому нужно было действовать.

Было принято решение найти, по крайней мере, частично совместного донора среди родных. Мать мальчика живет в Азербайджане, среди ближайших родственников возраст и состояние здоровья позволяло стать донором только дяде Шамистану. Мужчина подошел по шести критериях из десяти необходимых.

Сейчас прошло четыре месяца после трансплантации. Захиру уже три месяца не проводят переливаний. У него еще не было столь длительного периода без этих процедур за все 14 лет жизни. Впереди подростка ждет еще длительная реабилитация и наблюдения.

Каждый день украинские медики сталкиваются со сложными травмами, но все равно им удается спасать жизни. Ранее мы рассказывали об одной из уникальных операций, которую провели львовские врачи.

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