Подолав майже 15 тис. км, щоб рятувати наших бійців! Історія австралійського медика, що оперував у лікарнях Дніпра

Подолав майже 15 тис. км задля допомоги нашим військовим. Австралійський медик разом із дружиною-волонтеркою рятує українських захисників в одній із лікарень Дніпра.

Провів 18 операцій лише за кілька тижнів. Результат вражає: попри надскладні травми, усі поранені одужують.

Хірург Сергій Митневецький родом з України. 30 років живе та практикує медицину у Мельбурні. Залишатися осторонь повномасштабної війни не зміг.

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За плечима австралійського медика українського походження — десятки врятованих життів наших військових. З кожним тримає зв’язок і підбадьорює. Чоловік вражений досвідом дніпровських медиків, які змогли так швидко з цивільних перепрофілюватися на військових. Зізнається, сам переймає у них досвід.

Дмитро — один з останніх пацієнтів Сергія. Він має численні травми грудної клітки. Медик каже, що військовий, попри складне поранення, вже йде на поправку.

— Уже набагато краще. Кажуть, лікарі вміють робити дива, то дай вам Боже здоров’я. Підіймайте нас на ноги та приєднаємося знову (до захисту країни — ред.) до кінця, Україна переможе, — говорить Дмитро.

Залишатися в Україні надовго подружжя не може, бо в Австралії на них чекає своя робота. Утім, каже Сергій: це не останній його візит. А допомагати нашій державі будуть і звідти.

Українські медики зараз дійсно опановують багато нових навичок та допомагають не лише військовим, а й цивільним. Раніше ми розповідали, як 12-річній дівчинці провели складну трансплантацію нирки.

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