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Подолав майже 15 тис. км, щоб рятувати наших бійців! Історія австралійського медика, що оперував у лікарнях Дніпра

Христина Венгеляускайте 23 Липня 2023, 17:00
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Пензлі та фарби дарують силу та віру у себе: арт-терапія у Тернополі для військових
0:06:08
Міни на півдні лежать у декілька шарів: аналогів у світі ще не було
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А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!
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