Я народився в США, але моє серце тут! Американські хірурги приїхали в Україну з місією

У Львові вісім фахівців зі США взялися оперувати дітей з усієї України. Пластичні хірурги, нейрохірурги та урологи приїхали, аби допомогти українцям у скрутний час.

Вони проконсультували 200 пацієнтів. Серед яких і діти із травмами, спричиненими російською агресією.

Колег в Америці зібрав Стів Ортен. Він вже вчетверте в Україні. Після повномасштабного вторгнення не зміг стояти осторонь і вирішив допомагати українцям спільно з досвідченими хірургами.

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Українські лікарі й система охорони здоров’я чудові. Ми цінуємо їхню роботу, пристрасть, жагу до навчання та енергію. Вони дуже надихають нас.

Також це обмін знаннями для хірургів, які багато чого навчаються в українських лікарів і сподіваються, що принесуть також щось корисне для них.

Вперше з медичною місією у Львові Роман Букачевський. Його батьки українці, виїхали до США після Другої світової. Тому тепер хірург повернувся на Батьківщину аби у важкий час допомогти своєю працею.

Я ніколи не думав і не думаю, що тут небезпечно для мене. Думаю, що то мій обов’язок. Я не знаю як інше відповісти. Я відчуваю себе українцем. Народився в США, але моє серце в Україні, тому я приїхав.

Нейрохірург Прадіп Сетті розповідає, що зазвичай має справу з пораненнями шиї, голови та спини. Тому й приїхав допомагати людям в Україні.

Я думаю, кожен американець хоче якось допомагати. Наш уряд також робить багато, але якщо є можливість зробити щось власними руками, то цей візит — найменше що я можу.

Візит американських хірургів триває тиждень. За цей час вони запланували провести 30 операцій у кількох лікарнях Львова.

Та лікарі обіцяють — це не останній візит, адже під час консультацій медики запланували ще спільні операції на червень та вересень.

Також раніше ми розповідали вражаючу історію, як львівські лікарі зробили диво та дістали трисантиметровий уламок, який застряг біля серця підлітка.

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