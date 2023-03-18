Україна

З’їхалися з усіх штатів для допомоги Україні: як американські лікарі рятують переселенців у Черкасах

Ірина Цимбал 18 Березня 2023, 09:00

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Росіяни створюють нові катівні на окупованих територіях: карта бойових дій в Україні 18 березня в режимі онлайн
0:02:14
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Зберігає життя рятувальників! В Україні працює унікальний робот-пожежник
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