З’їхалися з усіх штатів для допомоги Україні: як американські лікарі рятують переселенців у Черкасах

Україна показала, якою сильною є насправді вона та весь її народ. Та якби не допомога західного світу, багато процесів у воєнній країні відбувалися б повільніше. Особлива шана лікарям, які показали: медицина не має кордонів.

Вони дізналися про війну в Україні та вирушили на допомогу тим, хто від неї страждає найбільше. Лікарі-волонтери з різних куточків Америки безплатно надають консультації та медичну допомогу в гарячих точках і містах, де оселилися вимушені переселенці.

Вже вп’яте за останні пів року вони приїздять на Черкащину. На чергуванні тут щоденно хірург, ендокринолог, терапевт та лікар невідкладної допомоги.

Зараз також дивляться

На одного пацієнта тут витрачають 20 хвилин, а біля кожного лікаря є перекладач.

Один із волонтерів — лікар із Канзасу із 25 річним стажем. Меррілл дивився новини та знав, що тут відбувається.

— Я просто не міг викинути це з голови, тому я — тут. Сподіваюся, що у нас все вдасться, — розповідає він.

Я вражений стійкістю українців, бо попри все вони продовжують посміхатися та жити.

За словами лікарів, найпоширенішими скаргами їхніх пацієнтів є серцево-судинні хвороби, артрит, діабет, високий тиск та депресія. За день тут приймають до сотні людей, кожному складають історію хвороби та прописують лікування, відпускають ліки.

Організувати таку ініціативу допомогла благодійна організація 100% життя. Черкаси.

Іноземні інвестиції та гуманітарні програми залучають й інші благодійники: раніше ми розповідали про десять благодійних організацій, які працюють в Україні під час війни.

Підписуйся на наш Telegram та стеж за останніми новинами!