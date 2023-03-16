Сувенір із фронту: як волонтери виготовляють годинники з російської техніки

Невтомні миколаївські волонтери продовжують допомагати військовим у найгарячіших точках. Збирають донати на коптери, ліки, медикаменти за допомогою виробів із розтрощеної російської техніки.

Окрім волонтерства, ці люди знайшли ще одне заняття — вони власноруч вирізають зі спаленого російського заліза дармовиси, годинники та картини.

На звороті кожного такого виробу є напис із вказанням координат, де була знищена російська техніка.

Багато з них працюють тут ще з 2014 року, допомагають військовим ліками та одягом. Тепер же благодійний штаб став другою домівкою, де волонтери проводять багато часу.

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Один із волонтерів Денис Бойченко пригадує, що уже на третій день повномасштабного вторгнення він віз з-за кордону дрони для ЗСУ. Інший — Ігор — звозить звідусіль аптечки, які так необхідні на фронті.

Інший митець створює на уламках російських снарядів цілі картини! Як він це робить — читай у матеріалі.

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