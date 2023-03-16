Сувенир с фронта: как волонтеры делают часы из российской техники

Неутомимые николаевские волонтеры продолжают помогать военным в самых горячих точках. Собирают донаты на коптеры, лекарства, медикаменты с помощью изделий из разбитой российской техники.

Кроме волонтерства, эти люди нашли еще одно занятие — они собственноручно вырезают из сожженного российского железа брелоки, часы и картины.

На обороте каждого такого изделия есть надпись с указанием координат, где была уничтожена российская техника.

Многие работают здесь еще с 2014 года, помогают военным лекарством и одеждой. Теперь благотворительный штаб стал вторым домом, где волонтеры проводят много времени.

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Один из волонтеров Денис Бойченко вспоминает, что уже на третий день полномасштабного вторжения он вез из-за границы дроны для ВСУ. Другой — Игорь — свозит отовсюду аптечки, которые так необходимы на фронте.

Другой художник создает на обломках российских снарядов целые картины! Как он это делает — читай в материале.

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