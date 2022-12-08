Будущие поколения должны знать всю правду о нынешней войне с Россией. Поэтому нужно документировать и собирать все экспонаты для выставок, музеев и экспозиций, убеждены специалисты.

Количество артефактов с каждым днем увеличивается, и в Вооруженных силах работают над концепцией нового музея, где будет вся история ВСУ — с 1991 года и по сей день.

Стальные полотна

Экспозиция Стальные полотна объединила обломки российской военной техники, уничтоженной нашими воинами с самого начала полномасштабного вторжения.

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На каждой части вражеского оружия художники и военные изобразили отдельные сюжеты войны.

То, что пришло к нам, по замыслу врага, убить, благодаря работе Вооруженных сил Украины и Сил обороны было уничтожено и приобрело такое перерождение, став основой для художественных работ.

Об этом говорит военнослужащий, работник Национального музея истории Украины Богдан Скопненко.

На выставке можно увидеть и обломки российских вертолетов с Гостомельского аэродрома, и фрагменты танков с Харьковской области. Каждый экспонат имеет подробное описание, фото и видео.

— Этот проект — это тоже оружие. Наше оружие в информационной войне против агрессора. Оно будет поддерживать Украину.

Это оружие будет использовано против нашего врага, — отмечает руководитель экспедиционно-поисковой группы Национального университета обороны Украины Павел Нетёсов.

Стальные полотна: как уничтоженная российская техника переродилась в произведения искусства / 8 Фотографий

Даже на войне украинские защитники находят время для прекрасного. Это история военного Олега Базилевича, создающего картины из пепла, глины и чернозема.

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Фото: Армія.Inform