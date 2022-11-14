Сувенирное искусство на войне: как дизайнеры превращают ужасы российского вторжения в красоту

Сиропы Бандера смузи, чай конотопских ведьм, патриотические стикербуки и футболки. Во время войны сувенир — не просто безделушка на память.

Это способ рассказать за границей о том, что происходит в Украине. Такие символические вещи помогают успокоиться, почувствовать дом, даже если сейчас человек вдали от него.

На украинском рынке сейчас мегапопулярно все, что связано с российским кораблем — он и на футболках, и на свитшотах, и на магнитах, и на марках. Пес Патрон также на пике популярности.

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А украинские художники разрисовывают даже осколки российских ракет, которые люди находят у себя во дворах. Часть средств от продаж отдают на благотворительность.

Украинцы и иностранцы активно покупают такие сувениры в память о непокорности и борьбе нашего народа. В конце концов, оккупантов выгонят с нашей земли, а искусство останется навсегда.

Традиционные куклы-мотанки — также популярный сувенир из Украины. История Яны Дерезы — мастерицы, которая создает аутентичные мотанки — рассказывает о развитии вышивки во время войны.

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