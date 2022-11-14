Сувенірне мистецтво на війні: як дизайнери перетворюють жахи російського вторгнення на красу

Сиропи Бандера смузі, чай конотопських відьом, патріотичні стікербуки та футболки. Під час війни сувенір — не просто дрібничка на пам’ять.

Це спосіб розповісти за кордоном про те, що відбувається в Україні. Такі символічні речі допомагають заспокоїтись, відчути дім, навіть якщо зараз людина далеко від нього.

На українському ринку зараз мегапопулярне все, що пов’язане з російським кораблем — він і на футболках, і на світшотах, і на магнітах, і на марках. Пес Патрон також на піку популярності.

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А українські митці розмальовують навіть уламки від російських ракет, які люди знаходять у себе на городах. Частину коштів від продажу віддають на благодійність.

Українці та іноземці активно купують такі сувеніри з війни на пам’ять про нескореність та боротьбу нашого народу. Зрештою, окупантів виженуть з нашої землі, а мистецтво залишиться назавжди.

Традиційні ляльки-мотанки — також популярний сувенір з України. Історія Яни Дерези — майстрині, яка створює автентичні мотанки — розповідає про розвиток вишивки під час війни.

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