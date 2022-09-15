Розповіді

Вишивка для мене — медитативний процес. Майстриня мотанок Яна Дереза про роль оберегів під час війни

Олена Яковлєва, редакторка сайту 15 Вересня 2022, 17:00
Історія Яни Дерези - майстрині, яка створює автентичні мотанки
Фото: Instagram

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