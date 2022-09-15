Вышивка для меня — медитативный процесс. Мастерица мотанок Яна Дереза о роли оберегов во время войны

Мотанки — традиционные украинские куклы-обереги, которые издавна использовали наши предки для ритуалов и единения поколений.
О них знают не только в Украине, но и за границей. А во время войны спрос на них безумно вырос. Ведь такая кукла — еще и символ связи со своей страной и культурой.
Мастерица Яна Дереза уже более семи лет создает мотанки. Она рассказала изданию WoMo о том, что ее вдохновляет, в чем особенность украинских оберегов, а также какая их роль во время войны.
Она еще с детства любила вышивать, а в школе с первого класса ходила на кружок по вышиванию и бисероплетению. Такое хобби девушка переняла от мамы, бабушки и прабабушки, которые тоже занимались швейным делом.
Это был мой островок покоя, где я могла погрузиться в себя. Вышивка была для меня медитативным процессом. Я делала какие-то маленькие работы и это меня вдохновляло, — вспоминает мастерица.
Это был мой островок покоя, где я могла погрузиться в себя. Вышивка была для меня медитативным процессом. Я делала какие-то маленькие работы и это меня вдохновляло, — вспоминает мастерица.
О мотанках она впервые узнала уже на первом курсе Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры. Куклы очаровали Яну, и с тех пор она стала их создавать. Сначала просто для себя, а потом и на продажу.
— Мотанки всегда объединяли все то, что я люблю — вышивка, рукоделие, бисероплетение — много мелких деталей и ювелирной работы. Поначалу это было хобби.
Потом я начала выкладывать свои работы в соцсети. Людям это нравилось, и они хотели их приобрести. Я тогда подумала, что это хорошая идея, — делится Яна.
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Допис, поширений Author’s Ukrainian Motanka ???????? (@motankadolls)
Жизнь девушки, как и миллионов других украинцев, изменило злосчастное 24 февраля. Первые недели полномасштабной войны дались эмоционально очень тяжело.
Само осознание происходящего влияло на меня — я не могла есть, спать, что-то делать. Меня постоянно тошнило. Я не выходила из новостей, сидела на одном месте и плакала, — признается Яна.
Само осознание происходящего влияло на меня — я не могла есть, спать, что-то делать. Меня постоянно тошнило. Я не выходила из новостей, сидела на одном месте и плакала, — признается Яна.
Она пыталась найти утешение в общении со своими близкими и друзьями, но наконец поняла, что стоит искать ресурс в себе и своем любимом деле — создании мотанок.
— Я все же пыталась продолжить делать заказ, который был до войны, и это было единственное, что меня отвлекало. Руки тряслись, было очень тяжело.
Тогда я почувствовала, что никто, кроме меня и моего дела, не успокоит. Должно было пройти время, чтобы я самостоятельно вышла из того состояния, — говорит деятельница искусства.
Так что когда она имела свободную минутку, то постоянно вышивала, сидя на полу в позе лотоса.
Создание мотанок — процесс хлопотный, требующий терпения, любви к деталям и творчеству. Яна делает все куклы под индивидуальные заказы, погружаясь полностью в историю оберега.
Кукла всегда рождается в процессе, потому что у меня есть определенный образ в голове или вышивка, от которой отталкиваюсь.
Кукла всегда рождается в процессе, потому что у меня есть определенный образ в голове или вышивка, от которой отталкиваюсь.
К примеру, если мотанку заказывает семья из Киевской области, то я могу для них создать именно киевскую вышивку, — говорит девушка.
Источником вдохновения для Дерезы может быть что угодно: музыка, текстуры, цвет цветка или форма облака в небе, аромат или даже мысли.
Для создания мотанок мастерица любит использовать природные материалы: дерево, лен, хлопок. Благодаря этому куклы “живут” долго.
Особое внимание к деталям — бусинам, бумажным и тканевым цветам, атласным лентам, кристаллам и т.д. Они становятся украшением мотанок и делают каждую из них уникальной.
С 24 февраля миллионы украинцев, в том числе и Яна, уехали за границу. Убегая от войны люди брали только жизненно необходимые вещи. Тогда мало кто думал о сувенирах из Украины или традиционной вышивке.
Однако на чужбине начинаешь ясно понимать ценность родного, а отсюда возникает и большая потребность иметь что-то украинское, что связывает со своим домом.
С началом вторжения я испытала потребность в создании мотанок, чтобы быть ближе к Украине. И люди тоже это почувствовали — они хотят иметь своеобразный оберег, который раньше использовали наши предки, — говорит Яна.
С началом вторжения я испытала потребность в создании мотанок, чтобы быть ближе к Украине. И люди тоже это почувствовали — они хотят иметь своеобразный оберег, который раньше использовали наши предки, — говорит Яна.
А еще благодаря мотанкам можно популяризировать украинскую культуру за рубежом, ведь аутентичный вид этих кукол привлекает внимание всех людей.
Чтобы поддержать украинцев, художница бесплатно создает и передает мотанки на фронт военным, а также гражданским, пострадавшим от войны.
Она верит, что это поддерживает психологическое состояние и дарит силы продолжать борьбу за независимость.
Поэтому я считаю, что таким способом могу развивать и двигать нашу культуру дальше, сохраняя наши традиции и добавлять что-то свое в новом видении, — рассказывает девушка.
Поэтому я считаю, что таким способом могу развивать и двигать нашу культуру дальше, сохраняя наши традиции и добавлять что-то свое в новом видении, — рассказывает девушка.
В Киеве стартовал благотворительный аукцион Барановский. Украина. Дети. Его организовал известный украинский художник, а ныне воин ВСУ Андрей Барановский вместе с маленькими коллегами.
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