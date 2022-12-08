Lifestyle

Сталеві полотна: як знищена російська техніка переродилась на витвори мистецтва

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 08 Грудня 2022, 10:00

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Сталеві полотна - виставка воєнного мистецтва

Сталеві полотна: як знищена російська техніка переродилась на витвори мистецтва
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