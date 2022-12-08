Майбутні покоління мусять знати всю правду про нинішню війну з Росією. Тому потрібно документувати та збирати всі експонати для виставок, музеїв та експозицій, переконані фахівці.

Артефактів щодня більшає, і в Збройних силах працюють над концепцією нового музею, де буде вся історія ЗСУ — з 1991 року й досьогодні.

Сталеві полотна

Експозиція Сталеві полотна поєднала уламки російської військової техніки, знищеної нашими воїнами від початку повномасштабного вторгнення.

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На кожній частині ворожої зброї художники та військові намалювали окремі сюжети війни.

Те, що прийшло до нас, за задумом ворога, вбити, завдяки роботі Збройних сил України та Силам оборони було знищено й набуло такого переродження, ставши основою для мистецьких робіт.

Про це розповідає військовослужбовець, працівник Національного музею історії України Богдан Скопненко.

На виставці можна побачити й уламки російських гелікоптерів з Гостомельського аеродрому, і фрагменти танків з Харківщини. Кожен експонат має докладний опис, а також фото й відео.

Цей проект — це теж зброя. Наша зброя в інформаційній війні проти агресора. Вона підтримуватиме Україну.

— Ця зброя буде використана проти нашого ворога, — зазначає керівник експедиційно-пошукової групи Національного університету оборони України Павло Нетьосов.

Сталеві полотна: як знищена російська техніка переродилась на витвори мистецтва / 8 Фотографій

Навіть на війні українські захисники знаходять час для прекрасного. Це історія військового Олега Базилевича, який створює картини з попелу, глини та чорнозему.

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Фото: Армія.Inform