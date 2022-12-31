Уникальные работы: как художник создает искусство на орудиях для убийств

Художественный фронт тоже работает ради победы. Запорожский художник принялся разрисовывать обломки мин и снарядов, чтобы волонтеры затем продавали их на благотворительных аукционах для помощи армии.

На счету Вадима Миткова уже около 50 уникальных работ. Один из последних — артобъект из остатков реактивного снаряда россиян, где художник изобразил, казалось бы, несовместимые образы. Но это только на первый взгляд.

— И она во время мытья задрожала только в этот момент. И я почувствовал ее внутреннее согласие.

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Таким сверхъестественным способом, уверен художник Вадим, этот остаток российской ракеты согласился, чтобы художник изобразил на нем жуткую пасть акулы. Ведь оба — родственные существа.

Это такая безжалостная машина, которая, как и акула, просто убивает. У нее такая функция.

Идея с лицом девушки на другой стороне ракеты уже пришла позже. Теперь это произведение контрастов, где с одной стороны — смерть, а с другой — нежность.

Рисует на обломках мин

Вадим — профессиональный художник, и за несколько месяцев он превратил почти 50 смертоносных обломков снарядов и мин в произведения искусства. Сейчас художник взялся за гаубицу на поле боя, сеющую среди врагов смерть.

Все эти работы, рассказывает художник, он создает для волонтеров, которые обеспечивают его железными полотнами. Затем благотворители продают их на аукционах.

— Именно они предложили каким-то образом сделать сувениры из всех этих обломков, потому что военным нужно было приобрести какое-то оборудование.

Волонтер Виолетта Бородина говорит, что на первом аукционе несколько работ Вадима удалось продать почти за 2000 грн. В скором времени — следующий, потому что планы у благотворителей амбициозные.

Мы объявили большой сбор на средства связи для ВСУ — Бердянского батальйона терробороны — и для ребят из реактивной артиллерии, работающих на Запорожском направлении.

Это большие средства — 700 тыс. грн.

Художник признается — ему больше по душе мирные пейзажи на привычном холсте. Но ради победы согласен расписывать обломки: возможно, когда-нибудь художник устроит выставку таких работ.

— Чтобы мы об этом не забывали. Именно ради этого, возможно, я продолжу живопись на обломках.

Помочь фронту можно не только так, убеждены жители Черкасс. В поддержку ВСУ люди собирают российские книги, отдают их на макулатуру, а вырученные средства пересылают на нужды армии. Как присоединиться к инициативе — в материале.

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