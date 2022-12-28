Возможность сказать спасибо: бесплатные прически по-армейски в Николаеве

Стильные прически для военных бесплатно в одном из салонов Николаева. Девушки-мастерицы не прекращали работать даже под обстрелами.

Я немного шокирован, приятно шокирован, мне очень понравилось, — рассказывает военнослужащий Нацгвардии Алексей Федоров.

Девушки внимательно прислушиваются к каждому пожеланию. Кроме причесок, парням моделируют и бороды.

Девушки-парикмахеры говорят, что сейчас больше половины их клиентов — именно военные. И они очень благодарны бойцам ВСУ за каждый новый день в свободной стране.

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С начала полномасштабной войны деньги с военных за прически принципиально не брали. Так они благодарили бойцов за защиту. Как стригут наших бойцов — смотри на Вікнах.

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