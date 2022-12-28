Спосіб сказати дякую: безкоштовні зачіски по-армійськи в Миколаєві

Стильні зачіски для військових безкоштовно взялися створювати в одному з салонів Миколаєва. Дівчата-майстрині не припиняли працювати навіть під обстрілами.

Я трішки шокований, приємно шокований, мені це дуже сподобалось, — розповідає військовослужбовець Національної гвардії України Олексій Федоров.

Дівчата уважно дослухаються до кожного побажання. Окрім зачісок, хлопцям моделюють і бороди.

Дівчата-перукарки кажуть, що наразі більша частина їхніх клієнтів — саме військові. І вони дуже вдячні бійцям ЗСУ за кожен новий день у вільній країні.

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Від початку великої війни гроші з військових за зачіски принципово не брали. Так вони дякували бійцям за захист. Як у перукарні в Миколаєві стрижуть наших бійців — дивись на Вікнах.

Дивись унікальну історію, як дев’ятирічний волонтер Данило шиє авоськи та допомагає ЗСУ.

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