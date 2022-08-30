“Хочу донатити на ЗСУ більше, але не можу правильно розпланувати свої доходи та витрати. Як це зробити?”

Фінансова грамотність необхідна нам не лише у воєнний час, але зараз доходи громадян зменшилися, тож і питання витрат стає дедалі гостріше: купити собі книгу, про яку давно мріяв/мріяла чи віддати ці кошти на потреби армії?

Як заощаджувати кошти?

Потрібно планувати свої витрати заздалегідь, розвантажувати власний гаманець поступово, а не за один тиждень. Наприклад, коли йдеться про важку зиму 2022-2023, то краще подбати про електрообігрівачі чи генератори ще влітку, аніж чекати буму на продукцію.

Правильне планування завжди стане в пригоді: розписувати місячний бюджет, відкладати на різні потреби фіксовану суму й таке інше точно допоможе зменшити фінансову напругу.

Як правильно розпланувати свої витрати?

Зараз довоєнна модель заробітку та витрат не працює, оскільки наші потреби можуть раптово зрости, а постійний дохід — зникнути. Тож зараз необхідно навчитися планувати свої витрати.

Для початку необхідно розрахувати всі витрати, які можуть виникати.

Обов’язкові витрати (комунальні послуги, оренда, платежі);

Постійні витрати, які ми можемо регулювати (їжа та одяг);

Змінні, нерегулярні витрати (ремонт авто, купівля чогось дорогого);

Додаткові, необов’язкові витрати (похід до ресторану, відпустка, поїздка);

Непередбачувані витрати (лікування, переїзд через війну і таке інше).

Коли ти порахуєш свої прибутки та витрати, зможеш приблизно спрогнозувати, скільки часу реально прожити без постійного доходу, а також як скоротити свої витрати за необхідності, розставивши їх за пріоритетністю.

Із суми щомісячного доходу потрібно завжди відкладати такий відсоток, який болісно не вдарить по кишені, але зможе стати фінансовою подушкою при непередбачуваних витратах.

Це не стала сума у 5%, 10% чи 25% — кожен вираховує свою суму самостійно.

Скільки варто донатити?

Перемога стала нашою спільною ціллю, але вона вимагає найбільше вкладень. Фіксованої “ціни” для такої справи немає — бо це, в першу чергу, волевиявлення кожного свідомого громадянина.

Відсоток пожертви, як і раніше, залежить винятково від балансу твоїх прибутків та витрат.

У таких випадках не варто думати, що менша сума донату одразу робить тебе “меншим патріотом”.

Жарт про “А я на цю штуку десять гривень скинув” справді крутий — бо в нашій сьогоднішній справі важливий не лише номінал, а й те, як часто люди доєднуються до різного роду зборів.

А що робити, якщо знайшов роботу за кордоном, але мусиш повертатися додому? Не переймайся! Ти можеш отримати щомісячні виплати й продовжувати працювати навіть бувши в іншій країні — деталі читай в матеріалі.

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