Поради

“Хочу донатити на ЗСУ більше, але не можу правильно розпланувати свої доходи та витрати. Як це зробити?”

Відповідає
Ольга Мороз
Ольга Мороз

Юристка та фінансова радниця iPlan

Вікторія Мельник, редакторка сайту 30 Серпня 2022, 22:00
Планування бюджету під час війни
Фото: Unsplash

Поради

“Хочу донатити на ЗСУ більше, але не можу правильно розпланувати свої доходи та витрати. Як це зробити?”
Відповідає
Ольга Мороз
Ольга Мороз
Юристка та фінансова радниця iPlan

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