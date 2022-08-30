Советы

“Хочу донатить на ВСУ больше, но не могу правильно распланировать свои доходы и расходы. Как это сделать?”

Отвечает
Ольга Мороз
Ольга Мороз

Юрист и финансовый советник iPlan

Виктория Мельник, редактор сайта 30 августа 2022, 22:00
Планирование бюджета во время войны
Фото: Unsplash

Советы

“Хочу донатить на ВСУ больше, но не могу правильно распланировать свои доходы и расходы. Как это сделать?”
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Ольга Мороз
Ольга Мороз
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