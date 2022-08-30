“Хочу донатить на ВСУ больше, но не могу правильно распланировать свои доходы и расходы. Как это сделать?”

Финансовая грамотность необходима нам не только в военное время. Но сейчас доходы граждан уменьшились, и вопрос расходов становится все острее: купить себе книгу, о которой давно мечтал/мечтала или отдать эти средства на нужды армии?

Как экономить деньги?

Нужно планировать свои расходы заранее, разгружать кошелек постепенно, а не за одну неделю. Например, когда речь идет о тяжелой зиме 2022-2023, лучше позаботиться об электрообогревателях или генераторах еще летом, чем ждать бума на продукцию.

Правильное планирование всегда пригодится: расписывать месячный бюджет, откладывать на разные потребности фиксированную сумму — подобные меры помогут снизить финансовое напряжение.

Как правильно распланировать свои расходы?

Сейчас довоенная модель заработка и затрат не работает, поскольку наши потребности могут внезапно возрасти, а постоянный доход — исчезнуть. Поэтому сейчас нужно научиться планировать свои расходы.

Для начала попробуй рассчитать все расходы, которые могут возникать.

Обязательные расходы (коммунальные услуги, аренда, платежи);

Постоянные затраты, которые мы можем регулировать (еда и одежда);

Переменные, нерегулярные затраты (ремонт авто, покупка чего-то стоящего);

Дополнительные, необязательные расходы (поход в ресторан, отпуск, поездка);

Непредсказуемые расходы (лечение, переезд через войну и т.д.).

Когда ты посчитаешь свои доходы и расходы, сможешь примерно спрогнозировать, сколько времени реально прожить без постоянного дохода, а также как сократить свои расходы при необходимости, расставив их по приоритетности.

Из суммы ежемесячного дохода нужно всегда откладывать такой процент, который болезненно не ударит по карману, но сможет стать финансовой подушкой при непредвиденных расходах.

Это не фиксированная сумма в 5%, 10% или 25% — каждый вычисляет свою сумму самостоятельно.

Сколько нужно донатить?

Победа стала нашей общей целью, но она требует больше вложений. Фиксированной “цены” для такого дела нет — потому что это, в первую очередь, волеизъявление каждого сознательного гражданина.

Процент пожертвования по-прежнему зависит исключительно от баланса прибыли и расходов.

В таких случаях не стоит думать, что меньшая сумма доната сразу делает тебя “меньшим патриотом”.

Шутка об “А я на эту штуку десять гривен сбросил” действительно крутая — потому что в нашем сегодняшнем деле важен не номинал, а то, как часто люди присоединяются к разного рода сборам.

А что делать, если нашел работу за границей, но должен возвращаться домой? Не волнуйся! Ты можешь получить ежемесячные выплаты и продолжать работать, даже будучи в другой стране — детали читай в материале.

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