Вернуться из-за границы, продолжить работу и получать 18 тысяч гривен. Программа поддержки от Vidnova Fellowship

Украинец или украинка, которые нашли работу за границей и уже возвращаются домой, могут продолжить работать. Люди, которые не хотят оставлять работу, могут получить ежемесячную финансовую поддержку сообщества Vidnova Fellowship в размере 18 тысяч гривен.

Vidnova Fellowship — это программа индивидуальной поддержки для деятелей и деятельниц украинского общественного сектора, которая позволит им продолжить работу и установить связи с другими украинскими и европейскими партнерскими организациями.

По программе, человек может получать стипендии, рассчитанные на базе реальной стоимости проживания в соответствующих странах. Например, в Германии — €1500.

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Поддержка предоставляется специалистам, имеющим опыт в сферах:

культурный менеджмент;

искусство;

неформальное образование;

социальное предпринимательство и инновации;

защита прав человека;

медиа;

экология и охрана окружающей среды

Работать стипендиаты смогут в любом городе Украины.

— В начале полномасштабной войны благодаря Vidnova Fellowship свою деятельность в разных странах Европы смогли возобновить 24 активиста и активистки, наши соотечественники. В Украине инициатива будет действовать с октября по январь 2023 года, — сообщает команда Vidnova Fellowship.

Если ты хочешь поучаствовать в программе, то стоит заполнить онлайн-форму до 10 сентября включительно на сайте Vidnova Fellowship.

Украинцы могут получить помощь от Европейского суда по правам человека. Люди, пострадавшие от российской агрессии, могут получить компенсацию в размере от €5000 до €30000.

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