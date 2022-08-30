Економія

Повернутися з-за кордону, продовжити працювати та отримувати 18 тисяч гривень. Програма підтримки від Vidnova Fellowship

Богдана Макалюк, редакторка сайту 30 Серпня 2022, 12:00
Допомога українцям 18 000 грн від Vidnova Fellowship: хто та як може отримати
Фото: Pexels

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