Повернутися з-за кордону, продовжити працювати та отримувати 18 тисяч гривень. Програма підтримки від Vidnova Fellowship

Українець чи українка, які знайшли роботу за кордоном і вже повертаються додому, можуть продовжити працювати. Люди, які не хочуть полишати роботу, можуть отримати щомісячну фінансову підтримку від спільноти Vidnova Fellowship у розмірі 18 тисяч гривень.

Vidnova Fellowship — це програма індивідуальної підтримки для діячок та діячів українського громадського сектору, яка дозволить їм продовжити роботу та встановити зв’язки з іншими українськими та європейськими партнерськими організаціями.

За програмою, людина може отримувати стипендії, розраховані на базі реальної вартості проживання у відповідних країнах. Наприклад, у Німеччині — €1500.

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Підтримка надається фахівцям, які мають досвід у сферах:

культурний менеджмент;

мистецтво;

неформальна освіта;

соціальне підприємництво та інновації;

захист прав людини;

медіа;

екологія та охорона навколишнього середовища.

Працювати стипендіати зможуть у будь-якому місті України.

— На початку повномасштабної війни завдяки Vidnova Fellowship свою діяльність у різних країнах Європи змогли відновити 24 активісти й активістки, наші співвітчизники. В Україні ініціатива діятиме з жовтня по січень 2023 року, — повідомляє команда Vidnova Fellowship.

Якщо ти хочеш взяти участь у програмі, то варто заповнити онлайн-форму до 10 вересня включно на сайті Vidnova Fellowship.

Українці можуть отримати допомогу від Європейського суду з прав людини. Люди, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію у розмірі від €5000 до €30 000.

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