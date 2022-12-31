Унікальні роботи: як художник створює мистецтво на знаряддях для убивств

Художній фронт теж працює заради перемоги. Запорізький митець узявся розмальовувати уламки мін і снарядів, щоб потім волонтери продавали їх на благодійних аукціонах для допомоги армії.

На рахунку Вадима Міткова вже майже 50 унікальних робіт. Одна з останніх — артоб’єкт із залишків реактивного снаряда росіян, де художник зобразив, здавалося б, несумісні образи. Але це лише на перший погляд.

— І вона під час миття затремтіла аж у цей момент. І я відчув її внутрішню згоду.

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У такий надприродний спосіб, впевнений художник Вадим, цей залишок російської ракети погодився, щоб митець зобразив на ньому моторошну пащу акули. Бо обоє — споріднені істоти.

Це така безжальна машина, яка, як і акула, просто вбиває. У неї така функція.

Ідея з обличчям дівчини на іншому боці ракети уже прийшла згодом. Тепер це витвір контрастів, де з одного боку — смерть, а з іншого — ніжність.

Малює на уламках мін

Вадим — професійний художник, і за кілька місяців він перетворив майже 50 смертоносних уламків снарядів і мін на витвори мистецтва. Нині художник взявся за гаубицю, що на полі бою сіє серед ворогів смерть.

Усі ці роботи, розповідає митець, він створює для волонтерів, які й забезпечують його залізними полотнами. Потім доброчинці продають їх на благодійних аукціонах.

— Саме вони запропонували якось зробити сувеніри з усіх цих уламків, бо військовим треба було якесь обладнання придбати.

Волонтерка пані Віолетта Бородіна каже, на першому аукціоні кілька робіт Вадима вдалося продати майже за 2000 грн. Незабаром — наступний, бо ж плани у доброчинців амбітні.

Ми оголосили великий збір на засоби зв’язку для ЗСУ — Бердянського батальйону тероборони — та для хопців з реактивної артилерії, які працюють на Запорізькому напрямку.

Це великі кошти — 700 тис. грн.

Художник зізнається, що йому більше до душі мирні пейзажі на звичному полотні. Та заради перемоги згоден розписувати уламки: можливо, колись митець влаштує виставку таких робіт.

— Щоб ми про це не забували. Саме заради цього, можливо, я продовжу живопис на уламках.

Допомогти фронту можна не лише в такий спосіб, переконані черкащани. На підтримку ЗСУ люди збирають російські книги, віддають їх на макулатуру, а вторговані кошти пересилають на потреби армії. Як доєднатися до ініціативи — у матеріалі.

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