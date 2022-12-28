Російську літературу на макулатуру, а гроші — на ЗСУ! Суперакція від черкащан

Усе на користь ЗСУ. У Черкасах в одній з гімназій збирають макулатуру, а вторговані гроші витрачають на потреби ЗСУ.
Акцію підтримали школярі, їхні батьки та жителі всього мікрорайону. З домашніх полиць забирають, зокрема, за вісім років запилюжену російськомовну літературу.
Ось я принесла енциклопедію, раніше дуже її любила і читала з братом, але вона російськомовна, і я її вже розлюбила. Зараз окупація, Росія агресивна, — розповідає десятирічна Іванна.
Ось я принесла енциклопедію, раніше дуже її любила і читала з братом, але вона російськомовна, і я її вже розлюбила. Зараз окупація, Росія агресивна, — розповідає десятирічна Іванна.
Усю макулатуру, яку принесли, школярі важать. Раніше класи змагалися між собою, переможці отримували подарунки. Нині учні об’єдналися і гуртом намагаються принести якомога більше макулатури, щоб зібрати гроші для ЗСУ.
Лише за тиждень гімназія зібрала майже тонну макулатури. Акція триватиме до кінця грудня. Як до неї долучитися — дивись на Вікнах.
Не знаєш, як допомогти ЗСУ — дивись історію волонтера з інвалідністю, який робить окопні свічки.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!