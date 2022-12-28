Російську літературу на макулатуру, а гроші — на ЗСУ! Суперакція від черкащан

Усе на користь ЗСУ. У Черкасах в одній з гімназій збирають макулатуру, а вторговані гроші витрачають на потреби ЗСУ.

Акцію підтримали школярі, їхні батьки та жителі всього мікрорайону. З домашніх полиць забирають, зокрема, за вісім років запилюжену російськомовну літературу.

Ось я принесла енциклопедію, раніше дуже її любила і читала з братом, але вона російськомовна, і я її вже розлюбила. Зараз окупація, Росія агресивна, — розповідає десятирічна Іванна.

Усю макулатуру, яку принесли, школярі важать. Раніше класи змагалися між собою, переможці отримували подарунки. Нині учні об’єдналися і гуртом намагаються принести якомога більше макулатури, щоб зібрати гроші для ЗСУ.

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Лише за тиждень гімназія зібрала майже тонну макулатури. Акція триватиме до кінця грудня. Як до неї долучитися — дивись на Вікнах.

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