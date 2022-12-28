Lifestyle

Российскую литературу на макулатуру, а деньги – на ВСУ! Уникальная акция в Черкассах

Ирина Цымбал 28 декабря 2022, 10:00

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Макулатура

Российскую литературу на макулатуру, а деньги – на ВСУ! Уникальная акция в Черкассах
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