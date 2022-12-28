Российскую литературу на макулатуру, а деньги – на ВСУ! Уникальная акция в Черкассах

Все для пользы ВСУ. В Черкассах в одной из гимназий собирают макулатуру и вырученные деньги тратят на нужды ВСУ.

Акцию поддержали школьники, их родители и жители всего микрорайона. С домашних полок забирают, в частности, за восемь лет запыленную русскоязычную литературу.

Вот я принесла энциклопедию, раньше очень ее любила и читала с братом, но она русскоязычная, и я ее уже разлюбила. Сейчас оккупация, Россия агрессивна, — рассказывает десятилетняя Иванна.

Всю макулатуру, которую принесли, школьники взвешивают. Раньше классы соперничали между собой, победители получали подарки. Сейчас ученики объединились и вместе пытаются принести как можно больше макулатуры, чтобы собрать деньги для ВСУ.

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Только через неделю гимназия собрала почти тонну макулатуры. Акция продлится до конца декабря. Как принять в ней участие — смотри на Вікнах.

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