Съехались из всех штатов для помощи Украине: как американские врачи спасают переселенцев в Черкассах

Украина показала, как сильна на самом деле она и весь ее народ. Но если бы не помощь западного мира, многие процессы в военной стране происходили бы медленнее. Особое уважение врачам, показавшим: медицина не имеет границ.

Они узнали о войне в Украине и отправились на помощь тем, кто от нее страдает больше всего. Врачи-волонтеры из разных уголков Америки бесплатно предоставляют консультации и медицинскую помощь в горячих точках и городах, где поселились вынужденные переселенцы.

Уже в пятый раз за последние полгода они приезжают в Черкасскую область. На дежурстве здесь ежедневно хирург, эндокринолог, терапевт и врач неотложки.

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На одного пациента тратят 20 минут, а у каждого врача есть переводчик.

Один из волонтеров — врач из Канзаса с 25 летним стажем. Меррилл смотрел новости и знал, что здесь происходит.

— Я просто не мог выбросить это из головы, поэтому я здесь. Надеюсь, что у нас все удастся, — рассказывает он.

Я поражен стойкостью украинцев, потому что, несмотря ни на что, они продолжают улыбаться и жить.

По словам врачей, наиболее распространенными жалобами их пациентов являются сердечно-сосудистые болезни, артрит, диабет, высокое давление и депрессия. За день здесь принимают до сотни людей, каждому составляют историю болезни и прописывают лечение, отпускают лекарства.

Организовать подобную инициативу помогла благотворительная организация 100% жизни. Черкассы.

Иностранные инвестиции и гуманитарные программы привлекают и другие благотворители: раньше мы рассказывали о десяти благотворительных организациях, работающих в Украине во время войны.

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