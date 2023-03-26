Я родился в США, но мое сердце здесь! Американские хирурги приехали в Украину с миссией

Во Львове восемь специалистов из США принялись оперировать детей со всей Украины. Пластические хирурги, нейрохирурги и урологи приехали, чтобы помочь украинцам в тяжелое время.

Они проконсультировали 200 пациентов. Среди них и дети с травмами, вызванными российской агрессией.

Коллег в Америке собрал Стив Ортен. Он уже в четвертый раз в Украине. После полномасштабного вторжения не смог стоять в стороне и решил помогать украинцам совместно с опытными хирургами.

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Украинские врачи и система здравоохранения отличные. Мы ценим их работу, страсть, жажду обучения и энергию. Они очень вдохновляют нас.

Также это обмен знаниями для хирургов, которые много учатся у украинских врачей и надеются, что принесут также что-то полезное им.

Первый раз с медицинской миссией во Львове Роман Букачевский. Его родители украинцы выехали в США после Второй мировой. Поэтому теперь хирург вернулся на Родину, чтобы в тяжелое время помочь своим трудом.

Я никогда не думал и не думаю, что здесь опасно для меня. Думаю, что это мой долг. Я не знаю как по-другому ответить. Я чувствую себя украинцем. Родился в США, но мое сердце в Украине, потому я приехал.

Нейрохирург Прадип Сетти рассказывает, что обычно имеет дело с ранениями шеи, головы и спины. Потому и приехал помогать людям в Украине.

Я думаю, каждый американец хочет как-то помогать. Наше правительство также делает много, но если есть возможность сделать что-то своими руками, то этот визит — меньше всего, что я могу.

Визит американских хирургов длится неделю. За это время они планировали провести 30 операций в нескольких больницах Львова.

Но врачи обещают — это не последний визит, ведь во время консультаций медики запланировали еще совместные операции на июнь и сентябрь.

Также раньше мы рассказывали поразительную историю, как львовские врачи совершили чудо и достали трехсантиметровый обломок, застрявший у сердца подростка.

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