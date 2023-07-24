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В Донецкой области снаряд попал прямо в детскую комнату. История смелой десятилетней Кристины

24 июля 2023, 07:00

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