В Донецкой области снаряд попал прямо в детскую комнату. История смелой десятилетней Кристины

В поселке Ямполь Донецкой области после попадания российского снаряда в дом чудом выжила 10-летняя Кристина. К моменту удара семья пряталась в подвале, и он, к счастью, выдержал. В настоящее время девочку и ее родителей эвакуировало подразделение полицейских Белые ангелы.

Поступило сообщение, что семья с детьми хочет эвакуироваться в безопасное место. Разрушен их дом. Отправляемся за ними, — милиционер экипажа Белый ангел Дмитрий Биленец.

Этот поселок под постоянными вражескими обстрелами. Российская армия уничтожает Ямполь из всех видов вооружения чуть ли не каждый день. Именно сюда спешит подразделение полицейских Белые ангелы. В этот раз в безопасное место вывозят семью. 10-летнюю девочку Кристину и ее родителей.

На видео отец Кристины. Мужчина рассказывает, что семья чудом выжила после попадания российского снаряда в дом. На момент удара семья пряталась в подвале.

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Семья долгое время пыталась “пересидеть” угрозу, чтобы не покидать собственный дом. Но однажды вражеский снаряд едва не уничтожил полностью их дом. Попал прямо в комнату, где среди руин до сих пор лежат запыленные детские игрушки.

По дороге девочка рассказывает, что учится в 5 классе. Правда, ее школа, как и дом, также разрушена оккупантами. Кристина делится, мечтает вернуться домой.

А еще, сама не сдерживая слез, успокаивает маму. Подразделение Белые ангелы вывезли семью Кристины в Лиман. Оттуда же семья будет направляться в Киевскую область.

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