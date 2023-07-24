На Донеччині снаряд влучив прямо в дитячу кімнату. Історія сміливої десятирічної Христини

У селищі Ямпіль Донецької області після влучання російського снаряда в будинок лише дивом вижила 10-річна Христина. На момент удару сім’я ховалася в підвалі, і він, на щастя, витримав. Нині дівчину та її батьків евакуював підрозділ поліцейських Білі янголи.

Надійшло повідомлення, що родина з дітьми хоче евакуюватися в безпечне місце. Зруйнований їхній будинок. Відправляємось за ними, — правоохоронець екіпажу Білий янгол Дмитро Біленець.

Це селище під постійними ворожими обстрілами. Російська армія знищує Ямпіль зі всіх видів озброєння ледь не щодня. Саме сюди поспішає підрозділ поліцейських Білі янголи. Цього разу в безпечне місце вивозять родину. 10-річну дівчинку Христину та її батьків.

На відео батько Христини. Чоловік розповідає, родина дивом вижила після влучання російського снаряда в будинок. На момент удару сім’я ховалася у підвалі.

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Сім’я довгий час намагалась “пересидіти” загрозу, аби не покидати власну хату. Та одного вечора ворожий снаряд ледь не знищив повністю їхню оселю. Влучив просто в кімнату, де серед руїн досі лежать запилені дитячі іграшки.

Дорогою дівчинка розповідає, що навчається у 5 класі. Щоправда, її школа, як і оселя, також зруйнована окупантами. Христина ділиться, мріє повернутись додому.

А ще, сама не стримуючи сліз, заспокоює маму. Підрозділ Білі янголи вивезли родину Христини до Лиману. Звідти ж сім’я прямуватиме потягом до Київщини.

Нагадаємо, раніше ми розповідали дивовижну історію маленької волонтерки з Японії.

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